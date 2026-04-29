Detienen a subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco por golpiza a mujer

TOLUCA, Edomex. (apro).- Edgar “N”, subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, fue detenido por presuntamente golpear, el pasado 22 de marzo, a su pareja sentimental, después de difundirse por redes sociales la agresión.

En las imágenes captadas por la cámara del patio de un domicilio ubicado en la colonia La Florida del municipio de Almoloya del Río, se observa a la mujer correr hacia la puerta de salida, en un intento de escapar, seguida por el hombre, quien es identificado como subdirector de Seguridad de Xalatlaco.

Edgar “N” da alcance a la mujer antes de que logre salir, la tira por los cabellos hasta derribarla, cierra la puerta, la arrastra de los cabellos alrededor de un metro y la patea en diversas ocasiones.

Cuando la mujer logra incorporarse un poco, el funcionario la vuelve a derribar con un jalón de cabellos, también le asesta varias trompadas en la cara, la arrastra tirándola del pelo, luego la golpea con un palo, la pone contra una columna y le coloca la mano en el cuello.

En varias ocasiones, a mujer grita “No”, “Ayuda”, “Por favor”, sin que nadie la auxilie.

Después de difundirse las imágenes, la Fiscalía mexiquense informó sobre la detención, en el municipio de Almoloya del Río, del subdirector de la policía municipal de Xalatlaco para que sea investigado por el delito de lesiones, cohecho y contra la salud.

La dependencia precisó que la investigación se inició por oficio, pero también aclaró que está en busca de la víctima para recabar su testimonio.

“Como parte de los actos de investigación, el pasado 28 de abril, elementos de esta Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal se trasladaron al municipio de Almoloya del Río, para localizar a la víctima de lesiones, por lo que, al exterior de un inmueble, ubicaron a Edgar “N”, quien al ser cuestionado con relación a los hechos ofreció dinero a cambio de no ser investigado”, afirmó la dependencia.

Durante la revisión, le fueron asegurados envoltorios con narcóticos, por lo que fue detenido por delitos contra la salud y cohecho, y presentado ante el agente del Ministerio Público.

Además es investigado por otros hechos delictivos, de manera que las indagatorias continúan para ejercitar acción penal en su contra.

También la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició de oficio la investigación correspondiente, radicada en el expediente CODHEM/TENV/69/2026, y emitió medidas precautorias al Ayuntamiento de Xalatlaco para proteger la integridad de la mujer agraviada, entre ellas la suspensión temporal del elemento señalado, la prohibición de cualquier contacto y la atención médica, psicológica y legal correspondiente.