Esto pagaban Los Chapitos a funcionarios de Sinaloa, según la acusación de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa se detallan los montos de los supuestos sobornos que les habría pagado mensualmente la facción de “Los Chapitos”.

El documento, de 34 cuartillas, incluye fotografías con la supuesta relación de pagos escrita a mano y en hojas de cuaderno escolar. La mayoría de los nombres o apodos están testados y únicamente se dejaron visibles las claves con las que identifican a los funcionarios acusados.

En el mismo documento no se especifica el monto de los sobornos que habrían recibido el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, aunque se señala que recibieron colectivamente millones de dólares.

Sobre los otros siete acusados sí se dan las cifras que habrían recibido cada mes:

Dámaso Castro Zaavedra “Culiacán Regio”, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa: 200 mil pesos mensuales.

Marco Antonio Almanza Avilés “R1”, jefe de la Policía de Investigación de 2017 a 2022: 300 mil pesos mensuales.

Alberto Jorge Contreras Núñez "Cholo o R1”, jefe de la Policía de Investigación de 2022 a 2026: 300 mil pesos mensuales.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa: más de 100 mil dólares mensuales.

José Antonio Dionisio Hipólito "Tornado", subdirector / comandante de la Policía Estatal de Sinaloa: 100 mil pesos mensuales.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán: más de 10 mil dólares mensuales.

Juan Valenzuela Millán "Juanito", comandante de la Policía Municipal de Culiacán: 30 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, según dice la acusación, “Juanito” recibía una caja con 41 mil dólares cada mes para que lo repartiera entre otros agentes de la policía.