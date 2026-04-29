Hermano de Carlos Manzo acusa que ayuntamiento de Uruapan paga defensa de implicados en crimen

Retrato hablado (der:) del asesino del alcalde Carlos Manzo. Foto: Facebook Carlos Manzo Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Juan Manzo, hermano del finado alcalde Carlos Manzo Rodríguez, acusó al ayuntamiento de Uruapan, presidido por Grecia Quiroz García, de estar pagando la defensa de presuntos responsables del su homicidio.

A través de su cuenta de Facebook, Juan Manzo, quien se desempeña como subsecretario de Gobernación del Estado, calificó como lamentable, sospechoso y triste, el enterarse “que sea el Ayuntamiento Uruapan quien esté pagando la defensa de los escoltas acusados de facilitar el homicidio de mi hermano Carlos Manzo”.

También recuerda que “aún falta la captura de José Manuel Jiménez, jefe de escoltas, donde hasta la fecha no hay un pronunciamiento respeto (sic) a su detención y fuga”, por lo que exige a la Fiscalía General del Estado “no se deje presionar y agotar el procedimiento, así como la localización y captura de José Manuel “N” jefe de escoltas de Carlos y quien facilitó su homicidio”. Concluye su mensaje con un “basta de simulaciones”.

El 27 de noviembre de 2025, Alejandro, Demetrio, Guillermo, Omar Osvaldo, Monserrat y Mario Alberto, escoltas de Carlos Manzo, fueron vinculados a proceso por homicidio doloso en comisión por omisión dentro de la causa penal 1027/2025, tras el asesinato del edil ocurrido el día primero de ese mismo mes en Uruapan.

La postura de Juan Manzo en torno a los escoltas de su hermano, contrasta con los señalamientos que ha hecho el diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, que desde la detención de éstos acusó la intención de una “cortina de humo” en el caso, e incluso declaró que para uno de ellos, Carlos Manzo “era como su papá”.