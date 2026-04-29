“No va a pasar nada”, asevera Rocha Moya ante acusaciones de EU por vínculos con el narco

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la conferencia matutina de Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, el 26 de junio de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobernador Rubén Rocha Moya advirtió que “no va a pasar nada” y dijo sentirse tranquilo después de que se hicieron públicas las acusaciones por nexos con el crimen organizado en una corte de Nueva York.

“Estamos tranquilos trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada, todo debe de encauzarse conforme a la ley”, dijo.

La declaración vino a la reportera del medio N+ afuera del Palacio de Gobierno en Culiacán, después de que atendiera una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad relacionada con las tarifas en el estado y el subsidio.

El gobernador Rocha señaló que incluso ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no mencionó nada más sobre da conversación.

“Sí, hablé con la presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en el Twitter (X), esperando las siguientes cosas que las instituciones hacen”.

En su cuenta de X, el mandatario estatal negó cualquier nexo y catalogó de falsas las acusaciones, las cuales incluso describió como un ataque al movimiento político del que forma parte.