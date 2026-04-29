Petro presenta libro de Sheinbaum en Bogotá y critica los progresismos autoritarios

Conservatorio en Bogotá sobre el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum . Foto: @AndresCamiloHR

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, participó hoy en Bogotá en la presentación del libro de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, “Diario de una transición histórica”, y criticó los progresismos autoritarios que intentan mantenerse de forma indefinida en el poder.

En la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), donde fue lanzado para Colombia el texto de la presidenta mexicana, Petro dijo que los progresismos latinoamericanos no provienen de una sola corriente, sino que son multicolores.

Sin mencionar a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ni a la Bolivia de Evo Morales, el mandatario colombiano se refirió a una primera ola de movimientos progresistas que se convirtieron en gobiernos a principios de este siglo y que intentaron “perpetuarse en el poder per se, un poco imitando lo que la izquierda clásica había hecho en Europa, o en el Asia, o en Cuba”.

Y eso, añadió, no funciona, “porque al quedarse alguien en el poder, lo he dicho una y otra vez… el poder es una droga, transforma a la persona, yo he visto muchas personas transformarse, mucho, y quizá yo mismo”.

Señaló que por ello el paso por el poder tiene que ser “rápido”. De lo contrario, “esa persona se degrada” y tiende al crimen, al genocidio, incluso al autoritarismo sobre el pueblo.

Un protagonista involuntario de la presentación del libro de Sheinbaum en la Filbo fue el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que aparece en la portada de la publicación junto a su sucesora y quien fue mencionado varias veces como un “transformador” durante el conversatorio entre Petro y la vicecanciller mexicana Raquel Serur.

La embajadora de México en Colombia, Patricia Ruiz Anchondo, destacó la hermandad histórica entre los dos países, la cual “se sella” con los gobiernos progresistas que tienen en la actualidad.

Serur sostuvo que el libro de Sheinbaum, que fue lanzado en México en octubre pasado, es un testimonio de la forma en que la mandataria “ha dado continuidad al proyecto de transformación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Petro dijo que no sólo se trata de dar continuidad a la “transformación”, sino de profundizarla.

El gobernante colombiano, quien dejará la presidencia en agosto próximo, aseguró que uno de los desafíos de la segunda ola progresista latinoamericana –de la que forman parte Sheinbaum, él mismo y los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi— es descentralizar el poder y volcarlo hacia la sociedad.

Agregó que eso no lo pudo hacer la primera ola de gobiernos progresistas porque esta se sustentó en el petróleo, el carbón y el gas, y al caer los precios internacionales de esos productos comenzaron a perder elecciones o fueron víctimas de censuras y destituciones parlamentarias, como en Perú, Honduras, Brasil y Paraguay.

De acuerdo con Petro, un gobierno progresista puede llegar a ser gobierno sin ganar el poder.

Señaló que su gobierno ha chocado con los poderes tradicionales de Colombia, que intentan frenar la realización de su programa.

“No es un problema jurídico, de mala construcción jurídica, es un problema de resistencia de quienes han gobernado siempre y controlan el Congreso, controlan el Poder Judicial o diversas cortes”, puntualizó el mandatario.