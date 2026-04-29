“Si no hay para la luz, no trabajamos”: Layda Sansores advierte parálisis en Campeche tras recortes

SAN FRANCISCO, Camp. (apro).- Una vez más, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reprochó que no tiene liquidez para pagar la energía eléctrica.

En su transmisión de redes sociales, Martes del Jaguar, recriminó que el gobierno federal le quitó más de 4 mil millones de pesos de presupuesto. Advirtió que, aunque pidió prórroga para dicho gasto, no habrá próxima vez y su administración simplemente dejará de laborar.

“Pero no tuvimos para pagar la luz. ¿Por qué? Porque nos quitaron de los 6 mil millones que disponemos —lo demás ya viene etiquetado—, nos quitaron 4 mil 800 y van por otros 700. ¿Y de qué vamos a vivir? Tuvimos que pedir una prórroga como en los pueblos; pues que tres semanas para juntar los centavitos. Pues esta es la última vez que pido prórroga: si no hay para la luz, pues no trabajamos (...) No pagamos la luz, cerramos y entonces sí tendrán un puentezote”, declaró.

Cabe mencionar que el presupuesto de Campeche disminuyó en relación a lo asignado por la Federación. Además, esta no es la primera ocasión que la gobernadora cuestiona el trato del gobierno federal a su entidad. Apenas el 21 de abril, durante la visita del director general del IMSS, Zoé Robledo, reclamó que no contaba con recursos para el suministro eléctrico.

“No pudimos pagar la luz el mes pasado. Eso a un pueblo petrolero, ¿de dónde? Ah, porque la fórmula que sacaron los científicos —que les salió humo de la cabeza— decidieron que a Campeche y a la Ciudad de México les quitaban no sé cuánto, y por lo pronto no hay liquidez para pagar siquiera la luz”, dijo en aquella ocasión.

Aunque en su reciente Martes del Jaguar agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por —según calificó— “buscar debajo de las piedras” para ayudar a Campeche, frente a Robledo criticó lo que señaló como un gobierno “progresista”.

“Porque así son estos sistemas progresistas que no entendemos muy bien, pero que nos duelen mucho”, apuntó frente al titular del IMSS.