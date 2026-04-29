Universidad Michoacana promueve juicio político contra presidente del Congreso

MORELIA, Mich. (apro).- Por violación a la autonomía universitaria y persecución política en razón de género, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la rectora Yarabí Ávila González, presentó una demanda de juicio político en contra del presidente del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García.

La solicitud fue turnada este miércoles ante el Pleno del Congreso, en un contexto de tensión entre la Rectoría y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de una huelga a puertas cerradas declarada por los integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM).

El pasado 25 de marzo, a propuesta de Baltazar Gaona, el Legislativo local aprobó un exhorto dirigido a la rectora en el que le dio un plazo de 15 días para entregar al Congreso “informes y evidencias” sobre el cumplimiento de dos artículos transitorios establecidos en la nueva Ley Orgánica de la UMSNH, aprobada en 2025, uno de ellos para la conformación de la Comisión Especial para la Elección de la rectora o rector; y el otro, el reglamento correspondiente que regirá dicho proceso.

La demanda de juicio político es por ese exhorto propuesto por Gaona, el cual, se aduce, cobró “vida jurídica el mismo día de su emisión” y que, a juicio de la rectora y la UMSNH, constituye un exceso de funciones del diputado, al vulnerar la autonomía universitaria de autogobierno por ordenar la emisión del reglamento y la integración de la Comisión, decisiones que “corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria” a través del Consejo Universitario, conforme a sus propios tiempos y procesos internos.

En ese sentido, se argumenta lo establecido en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado, que faculta únicamente a la Universidad para legislar sobre su autogobierno y limita la intervención de los poderes del Estado en su vida interna, por lo que el referido exhorto, al carecer de autorización de la máxima autoridad universitaria, “pretende incidir indebidamente en su funcionamiento”.

También se señala que Gaona, con conocimiento de la Ley, excede sus atribuciones como diputado y presidente del Congreso, lo que podría encuadrar en responsabilidades administrativas. Se plantea, además, la posible comisión del delito de abuso de autoridad, conforme al artículo 243 del Código Penal del Estado, al considerar que su actuación implica presión indebida hacia la Rectoría.

En el juicio –que ya fue turnado a comisiones en el Congreso local para declarar si procede o no– se sostiene que el exhorto de Gaona refleja dolo y mala fe, al transgredir la autonomía universitaria y configurar una persecución política, al intentar subordinar a la autoridad universitaria al Poder Legislativo y advertir posibles sanciones en caso de incumplimiento.

El pasado martes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), emitió un exhorto al Congreso del Estado para respetar la autonomía de la UMSNH y su institucionalidad.