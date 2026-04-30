Alcaldesa de León, Guanajuato, se integra a MC tras renunciar al PAN

LEÓN, Gto., (apro) .- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llegó a León acompañado de liderazgos para dar la bienvenida al partido a Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal, quien hace una semana formalizó su renuncia a Acción Nacional luego de 20 años de militancia.

En un evento al que llamaron "Encuentro Ciudadano", se hizo la presentación oficial de la alcaldesa de León como integrante de Movimiento Ciudadano, a quien, el dirigente nacional, ya perfila como candidata de ese partido a la gubernatura en 2030.

Los jardines del hotel Hotsson se convirtieron en la sede para el evento multitudinario al que llegaron liderazgos del estado y nacionales como Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, y el senador, Luis Donaldo Colosio Riojas; también llegó quien fue su compañero de partido y de Legislatura en la Cámara de Diputados Federal, Armando Rivera, exalcalde de Querétaro que renunció al PAN para sumarse a MC.

Emecistas presentan a Gutiérrez Campos como integrante de su partido. Foto: Especial.

Alejandra Gutiérrez, en su primer mensaje frente al grupo de emecistas, se lanzó contra los dirigentes panistas tanto a nivel nacional como local.

"Los liderazgos que hoy controlan ese partido ya no representan sus principios y sus valores. Se convirtieron en un club de Toby donde solamente sus amigos y familias controlan todas las decisiones".

La presidenta municipal de León denunció que los ataques y amenazas en su contra se mantienen, y que son parte de los motivos por los que renunció al PAN, partido para el que ya resultaba incómoda.

"A veces algunos piden respeto y lo único que quieren es sumisión de los demás, y eso no se vale, las personas tenemos derecho a ser una voz pensante".

Incluso, comentó que las amenazas se han extendido a sus allegados que decidieron acompañarla en el cambio de partido.

"León no es de un partido político, Guanajuato no es de un partido político. Guanajuato y León es de la gente, es de los ciudadanos", dijo Alejandra Gutiérrez sobre el PAN, que ha gobernado el estado desde hace 35 años.

Tras la renuncia de la alcaldesa, la dirigencia estatal del PAN ha organizado eventos con la militancia leonesa para enviar el mensaje de que "León es del PAN".

Las críticas al panismo siguieron en voz de Jorge Álvarez Máynez, quien señaló que la reacción del panismo de minimizar la salida de Alejandra Gutiérrez, alcaldesa que gobierna el tercer municipio más poblado del país, sólo refrendó la visión patrimonialista con la que conciben la política.

"Guanajuato no merece tener dos pandillas de asaltantes disputándose el control y las prebendas políticas de un estado. Dos pandillas que ven cómo empoderan a sus familiares, a sus incondicionales, o sus amigos".

Álvarez Máynez aseguró que en las pláticas previas que tuvo con Alejandra Gutiérrez no hablaron de candidaturas, tampoco de conseguir espacios para sus allegados.

El comentario del dirigente nacional de MC se dio porque la dirigencia nacional del PAN, a través de Santiago Taboada, reveló a un medio local que Gutiérrez Campos había condicionado su permanencia en Acción Nacional a cambio de la candidatura a la alcaldía de León para un cercano colaborador: Allan León.

"Me dio mucha tristeza por los ciudadanos de Guanajuato ver la mezquindad, la precariedad política, la falta de ética, incluso el sentido de oportunismo con el que reaccionaron muchos de los actores políticos de este estado a la valiente decisión que ha tomado Alejandra Gutiérrez", sostuvo Álvarez Máynez.

En su mensaje, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció la valentía en la decisión de Alejandra Gutiérrez, pero también recordó que en Movimiento Ciudadano esperan resultados.

"La familia naranja te arropa, pero también espera mucho de ti. Ese mismo desempeño, esa misma vocación, esa misma energía que imprimes a tu trabajo, te vamos a pedir el doble, porque eso es lo que se merece la ciudadanía".