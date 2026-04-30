Asesinan a Homar Salas, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

Elementos de seguridad acuden al lugar del asesinato de Homar Salas, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. - El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gastélum, fue asesinado en un ataque armado en el que también perdió la vida un agente de la policía municipal.

El dirigente sindical ya había sido blanco de un atentado el 18 de febrero cuando un grupo armado baleó su domicilio la mañana de ese día, justo después de haber ganado las elecciones sindicales.

Las elecciones para la nueva dirigencia estuvieron marcadas por amenazas. Solo dos candidaturas participaron en el proceso después de que los otros aspirantes, incluidos Julio Duarte, líder saliente, argumentaran motivos personales para retirarse de la contienda.

Al respecto el alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil lamentó la agresión sufrida por Homar Salas, y catalogó como cobarde el ataque.

Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores… — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) April 30, 2026

Apenas un día antes Homar Salas tenía agenda conjunta con el alcalde Gámez Mendivil en el patio del Ayuntamiento para la entrega de uniformes a los agremiados al sindicato, pero el evento se canceló luego de que coincidiera con el comunicado del gobierno estadunidense sobre acusaciones de narcotráfico contra mismo alcalde y el gobernador Rubén Rocha Moya.