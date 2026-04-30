Asesinan a regidor de MC en Talpa de Allende; suman tres ediles del partido víctimas de homicidio

GUADALAJARA Jal. (apro).- El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) en Talpa de Allende, Jalisco, Marco Antonio Franco Palomera, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la colonia San Rafael, en ese municipio de la Sierra Occidental del estado.

De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas sobre la calle Cinco de Febrero. Policías municipales que realizaban patrullajes en la zona escucharon detonaciones y, al acudir al sitio, localizaron al funcionario sin signos vitales, con impactos de arma de fuego en el rostro, cráneo y tórax.

El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, confirmó que se trató de una agresión directa y detalló la primera respuesta en el lugar.

“Mientras estábamos en la rueda de prensa, nos reportaron que en la colonia San Rafael de Talpa de Allende se suscitó un homicidio doloso. La víctima, al parecer, es Marco Antonio Franco Palomera”, señaló.

El funcionario agregó que fueron elementos municipales los primeros en intervenir: “La policía municipal estaba en su servicio de patrullaje, escucharon detonaciones y, cuando llegaron, encontraron el cadáver”.

Sobre el impacto del crimen, Alarcón Estrada sostuvo que, aunque se trata de un hecho grave, no implica un cambio en el nivel de alerta en la entidad. “Es un lamentable hecho, como todos los homicidios; no alcanzó a definir cómo encender alertas”, afirmó.

Franco Palomera era regidor en funciones para el periodo 2024–2027 y había sido candidato a la alcaldía de Talpa de Allende en 2018 y 2024. Autoridades estatales informaron que el caso se investiga como homicidio doloso y que ya intervienen peritos, la policía investigadora y el Ministerio Público.

El asesinato ocurre en un contexto de violencia contra autoridades municipales en Jalisco. Con este caso, suman tres regidores de Movimiento Ciudadano asesinados durante la actual administración estatal y el segundo en lo que va de 2026.

Entre los antecedentes se encuentran los homicidios de Cecilia Ruvalcaba Mercado, en Teocaltiche en mayo de 2025, y de Blanca Esthela Álvarez Chávez, en La Manzanilla de la Paz en febrero de 2026, este último investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Tras el crimen, Movimiento Ciudadano en Jalisco expresó que se encuentra de luto y condenó el “cobarde ataque”, al tiempo que exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

El caso también revive antecedentes de confrontación política en la trayectoria de Franco Palomera. En 2019 fue arrestado por orden del entonces alcalde de Talpa de Allende durante una sesión de cabildo, tras oponerse a una votación presupuestal.

Cabe destacar que el nombre de Marco Antonio Franco Palomera aparece en registros públicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco como administrador general único de la empresa Grupo Constructor Armarki, S.A. de C.V., la cual obtuvo contratos de infraestructura básica y urbana en municipios como San Ignacio Cerro Gordo y Mascota.

El homicidio de Franco Palomera se suma a una serie de ataques contra ediles en Jalisco y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre su actividad pública, política o privada y la agresión.