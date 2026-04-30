Atacan a balazos a empresario y a su hija de 11 años en Tijuana

ENSENADA, B. C. (apro).- Un empresario de bienes raíces, así como su hija de 11 años, fueron agredidos a balazos mientras viajaban por una colonia del municipio de Tijuana, Baja California, al grado que tuvieron que resguardarse en una tienda de conveniencia mientras el escolta repelía el ataque.

Los hechos ocurrieron este jueves 30 de abril, alrededor de las 08:30 horas, sobre las avenidas Cumpas y Del Parral, en la colonia Chapultepec, en dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo a los datos generales, el hombre conducía una Jeep Mojave gris, cuando fue interceptado por sicarios que transitaban en un vehículo Honda CR-V blanca.

Sin embargo, el padre y la hija lograron descender del vehículo y se metieron a una tienda Oxxo de las cercanías, donde los agresores los siguieron e incluso realizaron disparos en el interior.

A pesar del aparatoso incidente, el empresario únicamente recibió un rozón de bala en el rostro, y afortunadamente su hija resultó sin lesiones.

El escolta logró repeler la agresión, por lo que los sicarios optaron por huir del lugar.

Más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informaron de la detención de tres sujetos presuntamente involucrados en el ataque armado.

Según el parte oficial, los agentes detectaron a un vehículo en el bulevar Manuel J. Clouthier, tras realizar diferentes infracciones al reglamento de tránsito.

Al inspeccionarlos, la policía localizó varios envoltorios con posible droga cristal; en la intervención los relacionaron con el incidente registrado en la colonia Chapultepec.

Los detenidos están identificados como Josué “N”, Gregorio “N” y Ricardo “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por delitos relacionados con narcomenudeo y su probable participación en el ataque armado.