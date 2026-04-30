Desaparecen dos estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una pareja de estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) desaparecieron en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.

El colectivo Lupita Rodríguez denunció en febrero pasado que el rector Javier Saldaña no se ha pronunciado por las desapariciones de los estudiantes y alertó que en los tres periodos consecutivos que lleva como rector han desaparecido 48 alumnos de la institución.

Se trata de María Guadalupe Angelito Catalán, de 16 años, y Jesús Luna Flores, de 15, originarios de la localidad Arenal de Álvarez III y estudiantes de primer grado del turno vespertino de la preparatoria 23 “Jacob Najera Hernández”, de la UAGro con sede en San Jerónimo, municipio de Benito Juárez.

Por la desaparición de los adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) activó la Alerta Amber para su localización.

María Guadalupe y Jesús Luna fueron vistos por última vez el martes 28 de abril por la noche en el vecino municipio de Tecpan de Galeana. Ese día acudieron a sus clases y salieron de la escuela a las 6:30 de la noche.

Se presume que se fueron juntos hacía Tecpan de Galeana, según fuentes consultadas en la zona. Los padres empezaron su búsqueda luego de que ambos no llegaron a sus domicilios.

En el mismo contexto, se encuentra en calidad de desaparecida Raquel Martínez Lázaro, estudiante de 22 años de la Facultad de Derecho de la UAGro.

La joven desapareció la tarde del 27 de enero de 2026 en Chilpancingo y colectivos de búsqueda sospechan que podría ser víctima de trata de personas.

El rector Javier Saldaña Almazán ha minimizado los casos de desaparición de los estudiantes de la máxima casa de estudios de la universidad.

La UAGro es controlada desde hace 13 años por Saldaña Almazán por medio de la cooptación de maestros, estudiantes y sindicatos a través de plazas sin examen de oposición, cambios de adscripción, horas y recategorizaciones, según denuncias del personal.

Trabajadores, el exgobernador Rogelio Ortega, el exrector Ramón Reyes y diputados de Morena han solicitado una investigación contra Javier Saldaña y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato de la maestra Ivonne Hernández Nava, así como el intento de homicidio contra la académica Angela Cantú Martínez y el dirigente sindical, Flavio Herrera Mejía, cometidos el 19 de abril en su plantón que mantenían en la Coordinación de la UAGro en Acapulco.

Durante siete días sin que fueran atendidas, las víctimas solicitaron equipo, insumos y mejoras laborales en el departamento de Laboratorios de Análisis Clínicos de la universidad. Tras el crimen, la huelga se disolvió.

El 13 de febrero, luego de 17 días de la desaparición de la estudiante de Derecho Raquel Martínez, el vocero del colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, cuestionó que el rector de la UAGro, Javier Saldaña, no exigiera a las autoridades la búsqueda de la joven.

En esa ocasión, el activista aseguró que durante los 13 años que Saldaña Almazán ha estado al frente de la institución han contabilizado 48 desapariciones de estudiantes.