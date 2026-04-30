Detienen a presuntos homicidas de un niño de 7 años en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).- Autoridades estatales reportaron la detención de dos presuntos responsables del ataque armado del pasado 8 de abril en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, de Gómez Palacio, en el que un niño de 7 años, identificado como Cristian, perdió la vida y una mujer resultó lesionada.

La Fiscalía General del Estado de Durango dio a conocer que elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Carlos Eduardo "N" y Axel Michelle "N", señalados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio del menor, así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una mujer cuya identidad se mantiene reservada.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, alrededor de las 22:35 horas, sobre la calle Eucaliptos, frente al número 238 del citado fraccionamiento. Las indagatorias establecen que los imputados, presuntamente acompañados de otros sujetos, actuaron de manera conjunta y con previo acuerdo para perpetrar la agresión.

Las autoridades señalaron que, antes del ataque, los presuntos responsables realizaron labores de vigilancia, reconocimiento y ubicación del inmueble, el cual fue identificado como un supuesto punto de venta de droga. Posteriormente se trasladaron al sitio a bordo de motocicletas con la intención de atentar contra las personas que se encontraban en el lugar.

En la ejecución del ataque, uno de los participantes accionó un arma de fuego en múltiples ocasiones hacia el exterior del domicilio, mientras otro permanecía al control de la motocicleta, facilitando tanto la agresión como la posterior huida. Como consecuencia, el menor, quien se encontraba en las inmediaciones y habría pasado de manera circunstancial, recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar, mientras que la mujer resultó herida por proyectil en la pantorrilla.

Tras los hechos, los agresores se dieron a la fuga, lo que derivó en operativos de búsqueda y en el inicio de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público. Con base en los datos de prueba recabados por agentes investigadores y peritos en criminalística, se logró establecer la probable responsabilidad de los ahora detenidos, lo que permitió obtener de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Carlos Eduardo "N" y Axel Michelle "N" fueron puestos a disposición de la autoridad judicial e ingresados al Centro de Reinserción Social No. 1, donde se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación. Será el juez quien determine su situación jurídica, incluida la posible vinculación a proceso.

El niño, originario del ejido Cuba, de Gómez Palacio, hubiera cumplido 8 años el pasado 25 de abril. En declaraciones a la prensa, familiares dijeron que quería ser policía para salvar vidas, sueño que fue truncado.