Funcionaria de Tepoztlán acusa de violencia institucional al Tribunal Electoral de Morelos

CUERNAVACA (apro).- Karina Vara Rodríguez, ayudanta municipal de la colonia Huilotepec, en Tepoztlán, denunció violencia política en razón de género por parte de habitantes de su comunidad, así como violencia estructural e institucional atribuida al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, luego de la resolución que desechó su queja.

Responsabilizó a las personas señaladas como agresoras y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos por cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad y la de su familia.

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En un pronunciamiento público, la funcionaria sostuvo que la actuación del órgano jurisdiccional ha derivado en la omisión de analizar el contexto integral de las agresiones y en su normalización dentro de la comunidad.

“Todo lo ve como un tema de libertad de expresión de las otras personas. O sea, cualquier persona tiene la libertad de agredirte, insultarte, intimidarte”, afirmó.

Añadió que esta interpretación institucional ha debilitado la protección frente a la violencia política contra mujeres en cargos de decisión.

“El Tribunal Estatal Electoral ha sido omiso y sigue nulificando la violencia política que vivimos las mujeres que estamos en espacios de toma de decisión”, señaló.

Vara Rodríguez explicó que la denuncia fue presentada el 9 de octubre de 2025 ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra de diversas personas a quienes atribuye conductas sistemáticas de violencia política.

Detalló que las agresiones incluyeron campañas de desprestigio, difusión de rumores, presión social organizada y recolección de firmas para exigir su destitución.

“Estas conductas no fueron hechos aislados; consistieron en campañas de desprestigio mediante oficios y mensajes públicos donde se me señaló como una persona negligente”, expuso.

También refirió amenazas indirectas, uso de espacios comunitarios con fines de presión y la imputación de delitos con información que calificó como falsa.

Sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitida el 24 de marzo de 2026, señaló que se determinó la inexistencia de violencia política en razón de género.

“El Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió que no existe violencia política en razón de género, calificando estas conductas como libertad de expresión o conflictos comunitarios”, dijo.

La funcionaria sostuvo que dicha determinación constituye violencia institucional al no considerar el contexto completo de los hechos.

“El análisis de los hechos de forma aislada, sin considerar el contexto complejo, refleja una falta de juzgar con perspectiva de género”, afirmó.

Añadió que, tras la resolución, las agresiones se intensificaron en espacios comunitarios.

“Los ataques a mi persona no solo continúan, sino que han escalado hasta generar actos de irrupción en espacios bajo resguardo de la comunidad”, advirtió.

También denunció intentos de bloquear obras públicas y actividades comunitarias dirigidas a niñas y niños.

“Han intentado bloquear obras públicas en el campo deportivo, como la construcción de una cancha de fútbol rápido, y han intentado impedir actividades sociales para niñas y niños”, señaló.

Vara Rodríguez sostuvo que estas acciones afectan directamente la gobernabilidad local y el ejercicio de su autoridad.

“Esto pone en entredicho mi autoridad y afecta el bienestar de las y los habitantes de Huilotepec”, dijo.

En el cierre de su posicionamiento, responsabilizó de forma directa a los agresores y a la autoridad electoral estatal.

“Responsabilizo a las personas denunciadas y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos de cualquier afectación a mi integridad, al ejercicio de mi cargo y a la estabilidad de mi comunidad, así como a la de mi familia”, afirmó.

Finalmente, pidió a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisar su impugnación dentro del expediente SCM-JDC-90/2026, al considerar que se trata de una violencia sistemática que ha sido minimizada institucionalmente.