Jiutepec: Comerciante es golpeada tras negarse a pagar presunto cobro de piso

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Una comerciante fue agredida dentro de su negocio en Jiutepec tras negarse a pagar un presunto “cobro de piso”, luego de que un hombre ingresara para exigirle dinero. La víctima aseguró que ya había denunciado previamente estos hechos de extorsión y amenazas ante la Fiscalía de Morelos, sin que la autoridad interviniera.

El hecho ocurrió la tarde del martes en la zona de CIVAC. En un video difundido en redes sociales se observa al agresor ingresar al establecimiento para exigir el pago; tras la negativa, la golpea en el rostro.

En la grabación, la víctima intenta documentar la agresión con su celular y alcanza a decir: “mira, me está golpeando”. En otro momento del video también se escucha: “Se la ha pasado haciéndome señas, se le atraviesa a mi esposo, nos amenaza”.

De acuerdo con el material videograbado, el hombre fue identificado por la víctima como Baltazar “N”, quien habría actuado de manera violenta y con presunto aliento alcohólico. Tras el ataque, el individuo abandona el lugar, pero regresa brevemente para reiterar amenazas e insultos. “A mí me vale… y llame a la policía”, dice antes de retirarse nuevamente.

Violeta “N” resultó con una herida en el labio. La víctima afirmó que ya había denunciado previamente estos hechos de extorsión y amenazas ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que la autoridad interviniera.

La mujer difundió el video como prueba de la agresión, lo que generó reacciones en redes sociales, donde el caso fue señalado como un episodio de extorsión violenta en un negocio local.

El municipio de Jiutepec es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien llegó al cargo por el PAN en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

De acuerdo con testimonios, en meses anteriores se habría realizado un operativo en el que autoridades catearon la vivienda del presunto agresor y detuvieron a su hermano por su presunta relación con la venta de droga conocida como “cristal”; sin embargo, el señalado por la agresión permanece en libertad.

En materia de extorsión, Jiutepec registró de enero a marzo seis denuncias por distintas modalidades y una presencial, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que lo ubica en el décimo lugar estatal.

No obstante, cifras del INEGI, a través de la ENVIPE, advierten que Morelos ocupa el lugar 24 nacional en delitos no denunciados; al menos 96 casos de extorsión no se reportaron por miedo, desconfianza o percepción de impunidad.

La víctima hizo un llamado al fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, y a la gobernadora Margarita González Saravia, para garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización de quienes denuncian estos delitos.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que la Agencia de Investigación Criminal realiza diligencias para ubicar al presunto responsable, identificado a partir del video difundido.