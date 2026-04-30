Magistrados avalan desmonte de selva a favor de Royal Caribbean para que construya parque acuático

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Magistrados federales ordenaron desechar un amparo, lo que permite efectuar un desmonte de selva para la construcción del parque acuático Perfect Day, promovida por la estadunidense Royal Caribbean en la localidad costera de Mahahual; el órgano judicial le dio la razón al gobierno de Quintana Roo, que intercedió con un mecanismo legal a favor de la empresa de origen extranjero.

Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo argumentaron que la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó la demanda de manera extemporánea contra una modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, que permite a Royal Caribbean ejecutar el proyecto Perfect Day.

Al resolver un recurso de queja contra la admisión de la demanda, se determinó que la asociación civil tenía un plazo de 15 días para solicitar el amparo contra la modificación del PDU y no de 30 días, pues los magistrados del Colegiado determinaron que se trató de un simple acto de autoridad y no de una reforma de ley.

La impugnación fue presentada por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), del gobierno de Quintana Roo, bajo la titularidad de José Alberto Alonso Ovando, que fue funcionario también de Roberto Borge Angulo, exgobernador quintanarroense, actualmente preso por delitos cometidos dentro de la función pública.

“Al resultar, esencialmente, fundados los agravios propuestos por la autoridad inconforme, lo que en derecho procede es revocar el auto recurrido y desechar la demanda de amparo”, sentenció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo.

Con lo anterior, los magistrados se apartaron de un criterio judicial obligatorio dictado por Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, que establece que las modificaciones a los PDU cuentan con un plazo de 30 días para ser impugnadas vía juicio de amparo, tal como lo hizo DMAS.

El fallo del Colegiado de Circuito es de carácter inapelable y con esto Royal Caribbean es susceptible a obtener cualquier tipo de permiso, incluido uno federal que actualmente tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Perfect Day ha sido promovido por la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa como una vía de desarrollo para la localidad costera de Mahahual, ubicada al sur de la entidad, en el municipio de Othón P. Blanco, que alberga la capital quintanarroense Chetumal.

Lo anterior porque la transnacional prometió una inversión superior a los mil millones de dólares en la localidad; sin embargo, un sector de la población local y grupos ambientalistas han reiterado que el costo será alto por la fragilidad del ecosistema costero que alberga, donde se planea llevar turismo a gran escala, como ocurre en Cancún y la Riviera Maya.?

Proceso, en el número 33 de la revista correspondiente a marzo, relató el origen viciado del proyecto porque la modificación del PDU lo avaló el ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Sedetus, sin haber efectuado una consulta pública a los habitantes de dicha localidad.

Además, la transnacional es representada por Ari Adler Brotman, quien hasta mediados del año pasado era funcionario del gobierno de Mara Lezama.

Royal Caribbean respondió a Proceso que no existe conflicto de intereses y que se contrató a Ari Adler por su experiencia en el sector privado.

Antonella Vázquez Cavedon, abogada fundadora de DMAS, sostuvo que una vez más el nuevo Poder Judicial utiliza criterios judiciales conforme a los intereses de los grupos de poder.

“Es un ring: entrenamos, tuvimos la dieta, nos cuidamos, nos pusimos los guantes y en ese momento en lugar de que se inicie la pelea, nos dicen: “bájate porque no nos gusta el color de tus guantes”. Ni siquiera se llega a la discusión del fondo” (sic), ejemplificó Vázquez Cavedon.

Adelantaron que continuarán la lucha medioambiental por otras vías legales.