No voy a pedir licencia, advierte Rubén Rocha a la oposición

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Moya advirtió a la oposición que no va a pedir licencia para enfrentar las acusaciones que le imputan en una corte de Nueva York por nexos con los Chapitos.

“No (sobre pedir licencia). Yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde… ¿Sabes qué? soy licenciado en matemáticas, yo me la viví de dar clases en matemáticas, pero también soy abogado, egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces, conozco los procedimientos”, dijo.

Las declaraciones vienen en la comunidad rural de Villamoros, en Navolato, luego de que su equipo de comunicación social diera a conocer la agenda 20 minutos antes de comenzar el evento.

En la breve entrevista con medios, el ejecutivo estatal advirtió además que no tiene nada qué temer al respecto.

“No temo más que tener la suficiente vida para darle seguimiento a todo el procedimiento judicial, si es que este se hace, establece, como sea…no hay de nuestra parte absolutamente nada, nada de que temer, el que nada teme, la pasa bien; el que nada teme, nada tiene que pagar”, dijo.

Espaldarazo de Movimiento Ciudadano

Por otra parte, Sergio Pío, el nuevo dirigente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, grabó un video en redes sociales en donde advirtió que las acusaciones sobre Rubén Rocha no deben ser tomadas a la ligera, pero que no es momento de especular.

“Sabemos que no tenemos toda la información en este momento, por eso, en MC no vamos a especular, pero tampoco vamos a guardar silencio y daremos seguimiento a este proceso punto por punto como lo exige la ciudadanía sinaloense”, apuntó.

El nuevo dirigente tomó una postura conservadora respecto a la situación alejándose de críticas como sí las han surgido desde otros partidos de oposición, sin embargo, dijo que mantendrán la exigencia de justicia y transparencia en el proceso.

“Por ello exigimos transparencia total, información clara por parte del gobierno y respeto absoluto al estado de derecho. Ni persecuciones políticas ni encubrimientos”, dijo.

Estas declaraciones contrastan con las que en su momento brindó Sergio Torres Félix, exdirigente del partido y quien sufriera un atentado el 28 de enero en Culiacán.

"Desde hace más de un año hemos vivido una crisis de inseguridad en Sinaloa y esto ha provocado una crisis económica que nos ha generado pérdidas de empleos por el cierre de negocios", criticó el también diputado local en su intervención, la cual vino tras la comparecencia del secretario de Finanzas Joaquín Landeros Güicho.

Torres Félix sigue convaleciente tras el ataque y no se ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud a tres meses de atentado.