Nombran auditora superior de Zacatecas a exsecretaria de Administración de David Monreal

Verónica Yvette Hernández López de Lara, la nueva titular de la Auditoría Superior de Zacatecas. Foto: Facebook: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

ZACATECAS (apro) .- Los diputados locales eligieron titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a Verónica Yvette Hernández López de Lara, exsecretaria de Administración del gobierno del morenista David Monreal Ávila.

En la sesión del miércoles 29 de abril, de los 29 legisladores presentes, 28 votaron por Hernández López de Lara, quien se convierte en la primera mujer en ser auditora superior del estado, por un periodo de siete años, a partir del próximo 23 de junio.

Sin discusión, diputados de oposición y de la bancada oficialista de Morena, avalaron el dictamen presentado por la comisión legislativa de Vigilancia, quien declaraba elegibles a los tres aspirantes.

La elección fue mediante voto libre y secreto. Los legisladores depositaron en una urna las papeletas con el nombre del candidato que elegían. En la terna estaban también Alejandro Nicolás González de Luna y Javier Alberto Díaz Martínez, quien recibió sólo un voto.

Horas antes de la designación, un grupo de abogados encabezados por Jorge Rada Luévano interpuso un escrito en el Poder Legislativo en el que denunciaron la existencia de un presunto conflicto de interés por parte Verónica Yvette para ser titular de la ASE, pues en abril de 2025 todavía se desempeñaba como secretaría de Administración del gobierno estatal, al que ahora va a fiscalizar.

Tras rendir protesta ante el pleno de la 65 Legislatura del estado, la nueva auditora superior negó la existencia de irregularidades en su designación. “Por supuesto que no existe conflicto de interés de ningún tipo, todo está legitimado porque es la propia legislatura la que me otorga el nombramiento”.

De acuerdo con el currículum presentado a los legisladores, Verónica Yvette es además doctora en administración pública y se desempeña actualmente como directora general en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También fue candidata a diputada local.