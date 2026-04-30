Policía de Cuautla somete con violencia a cinco personas (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Policías municipales de Cuautla fueron grabados mientras sometían con uso excesivo de la fuerza a un grupo de personas, entre ellas dos mujeres, durante una detención en el centro de la ciudad, lo que desató cuestionamientos por posible abuso policial y posibles violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a elementos de la policía municipal forcejeando con varias personas en las inmediaciones de la parada de transporte Niño Artillero, en la zona centro. En el video se observa que uno de los jóvenes es sometido con golpes, mientras otros intentan intervenir y también son controlados por los uniformados.

En el material se aprecia la presencia de cinco personas, entre ellas dos mujeres. A lo largo del forcejeo, dos de los hombres que intervienen también son sometidos por los elementos policiales. Hacia el tramo final del video se incorpora una sexta persona, quien no es sometida, pero presencia los hechos.

La grabación se viralizó rápidamente en plataformas digitales y generó cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza durante la intervención.

Tras la difusión del material, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuautla emitió un comunicado en el que confirmó los hechos y precisó que ocurrieron el pasado 21 de abril. De acuerdo con la autoridad municipal, la intervención se originó a partir de un reporte de riña en la colonia Centro.

La dependencia señaló que elementos adscritos a la estrategia “Policía Morelos”, entre ellos personal de la unidad de género, acudieron al llamado para atender una presunta agresión entre una pareja. Sin embargo, indicó que al arribar al lugar los oficiales fueron agredidos por los involucrados y por un tercer sujeto que intentó impedir la detención.

En su versión, la Secretaría afirmó que el video difundido muestra únicamente una parte de los hechos y no el inicio del incidente. Añadió que uno de los jóvenes, identificado como Alexis “N”, habría agredido a una oficial, provocándole lesiones en el rostro, lo que derivó en el uso de la fuerza para controlar la situación.

Posteriormente, fue detenido otro individuo, identificado como Alan Salvador “N”, señalado por su presunta participación en la agresión contra los elementos.

Asimismo, informó que las personas detenidas fueron certificadas médicamente y presentaban intoxicación por alcohol, lo que —según la autoridad— influyó en su comportamiento durante los hechos.

Los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Oriente, donde enfrentan cargos por amenazas, lesiones, resistencia de particulares y desobediencia. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica con base en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que los elementos actuaron en respuesta a una situación de violencia y bajo el objetivo de restablecer el orden público, además de señalar que no se tolerarán agresiones contra policías en funciones. Agregó que cualquier señalamiento por presuntas irregularidades deberá presentarse ante la unidad de Asuntos Internos para su investigación.