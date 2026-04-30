Presidentes municipales de Sinaloa dan espaldarazo a Rocha Moya ante acusaciones de EU

CULIACÁN, Sin., (apro) .- A la defensa de Rubén Rocha Moya por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos se sumaron 18 de 20 presidentes municipales de Sinaloa, expresando su “respaldando institucional”, según firmaron en un documento.

En el documento afirmaron que “Sinaloa necesita templanza, cohesión y responsabilidad”, reiterando el apoyo al ejecutivo estatal, quien enfrenta acusaciones en una corte de Nueva York por vínculos con la facción de Los Chapitos.

“Reiteramos nuestro respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, a la institucionalidad democrática, y a toda actuación que se conduzca con estricto apego a la ley, pleno respeto la soberanía nacional, y responsabilidad absoluta frente al pueblo de Sinaloa”, advierte el comunicado.

Comunicado de presidentes municipales de Sinaloa en respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Especial.

Los alcaldes firmantes que pertenecen al partido Morena son Antonio Méndez de Ahome (quien tomó el lugar del desaforado Gerardo Vargas Landeros), Alberto Rivera de Angostura; José Paz López de Badiraguato; Óscar Zamudio de Concordia; Karla Corrales de Cosalá (electa por el Partido Sinaloense, pero sumada a Morena tras la elección) y Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán y también señalado en acusaciones del gobierno norteamericano.

Aparecen también Faustino Torres y Evangelina Llanes, electos por Morena en los municipios recién creados de Eldorado y Juan José Ríos, respectivamente.

También firman Gildardo Leyva de El Fuerte; Claudia Valdez de Rosario; Estrella Palacios de Mazatlán; Cecilia Ramírez de Guasave; Enrique Parra de Mocorito; Guadalupe López de Salvador Alvarado; Luis Fernando Loaiza de San Ignacio y Rolando Mercado de Sinaloa municipio.

Al respaldo se sumaron los dos alcaldes electos por Movimiento Ciudadano, Víctor Díaz de Escuinapa y Richard Millán de Elota. Ambos municipios son de los que acumulan más problemas de enfrentamientos armados e incluso en el caso de Escuinapa cuenta con una renuencia masiva de agentes de la policía municipal por atentados sufridos durante este año.

Los únicos alcaldes que no firmaron el apoyo a Rocha son los de Navolato, Jorge Bojórquez electo por el PRI y de Choix, Yoneida Gámez electa por el PAN.