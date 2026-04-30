Renuncia masiva de colaboradores del medio digital e-consulta “por injerencia gubernamental”

PUEBLA, Pue. (apro).- Como una forma de protesta a “la injerencia gubernamental” en el diario digital e-consulta, 17 colaboradores anunciaron este día su decisión dejar de publicar en ese medio, a la vez que calificaron la “transformación” de su línea editorial como “una tragedia para la libertad de expresión en Puebla”.

En una carta abierta, periodistas y analistas deploraron el rumbo que ha tomado este portal informativo, que durante 23 años fue uno de los más críticos de Puebla y que, pese a la persecución a la que fue sometido su director Rodolfo Ruiz Rodríguez, mantuvo una línea editorial plural y abierta a todo tipo de opiniones.

“Quienes firmamos este documento, consideramos que e-consulta, un referente del periodismo poblano, bajo la dirección de Rodolfo Ruiz, fue hasta ahora uno de los pocos medios que aún, bajo circunstancias adversas, mantuvo su independencia, con base en un trabajo de investigación de gran calidad y profesionalismo periodísticos. No sólo eso: fue uno de los pocos medios que mantuvo una línea plural y abierta a todo tipo de opiniones”, señala el escrito.

“La transformación de e-consulta constituye sin duda una tragedia para la libertad de expresión en Puebla e implica un daño irreversible para la formación y la consolidación de la opinión pública en Puebla”, subraya.

La renuncia masiva de colaboradores ocurre luego de que este día el portal e-consulta publicó una nota en la que se desacredita la participación del empresario José Luis Escalera en un foro ciudadano contra el proyecto de cablebús, pues el medio lo tilda de panista.

“El ataque contra José Luis Escalera es un flagrante atentado contra la libertad de expresión y una advertencia indirecta para todos aquellos que nos opongamos a cualquier decisión del gobierno actual. Es un texto que nos hace saber que, quienes nos opongamos de alguna manera a cualquier decisión del actual gobierno, sufriremos similares intentos de despedazamiento moral y seremos tratados como enemigos del gobernador”, reclaman los colaboradores.

Igual, hacen referencia que esta misma estrategia se siguió contra Armando Pliego Ishikawa, otro crítico del cablebús, que fue atacado por otro medio de comunicación allegado al gobierno estatal.

“Quienes firmamos este documento hemos tomado la decisión de dejar de colaborar en e-consulta como una forma de protesta ante la injerencia gubernamental en el medio en el que hasta ahora todos escribíamos con plena libertad”, concluyen.

El escrito es firmado por Alejandro Guillén, Armando Pliego Ishikawa, Eduardo R. Villegas, Gerardo Pérez Muñoz, Ivanhoe García Islas, Jorge Calles Santillana, José Luis Cardona, Juan Carlos Canales, Juan Martín López Calva, Luis Alberto Martínez, Manuel Pérez Chalini, Ociel Mora, Patricio Eufracio Solano, Roberto Borja, Ruby Soriano, Sergio Mastretta y Víctor Reynoso.

Incluso Rodolfo Ruiz deplora la nota

Aunque el portal publicó el 24 de abril un comunicado en el que asegura que Rodolfo Ruiz sigue siendo el director de ese medio y aún es dueño de una parte de las acciones, este día el periodista también criticó a través de sus redes sociales la publicación de la nota que atacaba a José Luis Escalera.

“Qué vergüenza que e-consulta se preste a este juego sucio con notas como la de este link. https://e-consulta.com/nota/2026-04-30/ciudad/consejero-ciudadano-del-pan-participa-en-foro-contra-el-cablebus vía @e_consulta”, escribió en su cuenta X.

El 21 de abril, a través del columnista Pablo Ruiz, se dio a conocer que el diario digital dejó de ser propiedad de Rodolfo Ruiz Rodríguez, quien por años sufrió las embestidas de gobiernos estatales debido a su trabajo periodístico, la más reciente por parte del gobierno de Alejandro Armenta Mier.

Además, el columnista reveló que el control del medio quedó ahora a cargo de personas cercanas al gobernador.

Como directora de Contenidos de e-consulta, el nuevo propietario del portal de noticias, que hasta ahora permanece anónimo, nombró a Leticia Montagner, y como titular del área administrativa a Leticia Monserrat Oliva. Ambas ocupaban cargos en el gobierno de Armenta previo a su llegada al medio informativo.

La Plataforma Nacional de Transparencia confirma que Montagner era directora para la Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado, desde que arrancó el gobierno de Armenta en diciembre de 2024.

En tanto que Oliva trabajaba en el gobierno armentista como analista especializada en la Secretaría de Infraestructura del Estado.