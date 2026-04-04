Niña de 12 años muere ahogada en la presa Jesús María de San Felipe, Guanajuato. Foto: Especial

SAN FELIPE, Gto. (apro).- Una menor de 12 años de edad falleció ahogada en la presa de Jesús María de este municipio. A pesar de que el gobierno municipal tiene prohibido el ingreso a la presa por seguridad, este sábado de gloria la menor de edad entró al embalse y murió por sumersión.

La presidenta municipal de San Felipe, Saraí Lepe, confirmó que personal de la Secretaría de Seguridad localizó sin vida el cuerpo de la menor de edad.

“Este hecho ocurre a pesar de las indicaciones preventivas que, desde la Presidencia Municipal, se han estado difundiendo de manera constante”.

Incluso, Saraí Lepe señaló que el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil hicieron recorridos durante la mañana para evitar que las personas visitantes a la presa ingresaran al embalse.

“Lamentamos profundamente este suceso y nos solidarizamos con la familia en este momento tan difícil”, dijo la presidenta municipal.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a no ingresar a la presa de San Felipe desde hace años, porque era recurrente que cada Sábado de Gloria había personas fallecidas en el embalse.

Desde su cuenta de Facebook la alcaldesa reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las recomendaciones de las autoridades y evitar ingresar a los cuerpos de agua, con el objetivo de prevenir tragedias.