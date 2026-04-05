Asesinan a 34 personas y mueren 19 en accidentes durante la Semana Santa en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El periodo vacacional de Semana Santa en Guerrero ha estado marcado por la violencia criminal y la tragedia.

En una semana se cometieron 34 asesinatos, la mayoría con extrema violencia, además 19 vacacionistas y un perrito

murieron en accidentes viales, por ahogamiento en playas y ríos, así como tras una caída en un concierto de música grupera.

El recuento de reportes de hechos de violencia abarca del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril. Cuatro de los homicidios fueron en contra de mujeres, una de ellas menor de edad, y tres en contra de niños y adolescentes de 12, 13 y 15 años.

El informe de muertes por ahogamiento en playas y balnearios, así como en accidentes viales es del jueves 26 de marzo al sábado 4 de abril, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero (SGIRPCGRO) y a reportes de fuentes de seguridad pública.

La violencia criminal de nuevo rebasó al gobierno de la morenista Evelyn Salgado, que presumió el despliegue de 9 mil 600 elementos de distintas corporaciones policiacas y militares por aire, mar y tierra en “todo el territorio guerrerense” en el “Operativo Vacacional Semana Santa 2026”.

La violencia se ensañó en municipios de la Montaña, Costa Chica y Acapulco.

Montaña

Tan solo en el municipio de Olinalá y sus alrededores, fueron reportados 14 asesinatos.

Siete de las víctimas fueron desmembradas y sus cuerpos arrojados en un camino de terracería el martes 31 de marzo. Tres han sido identificadas como Evodio N, de 66 años, y sus nietos, los hermanos Cristian N y Diego N, de 15 y 20 años.

Otros tres hombres, entre ellos Christian, de 13 años, fueron emboscados y asesinados el jueves 2 de abril en la carretera de Olinalá a Paso Morelos, a la altura de la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo.

El resto de las víctimas fueron ultimadas en la comunidad de Teticic y en la cabecera de Olinalá, reportó el viernes el diario El Sur.

Costa Chica

La mañana del sábado 28 de marzo autoridades encontraron en el municipio de Xochistlahuaca los cuerpos con impactos de proyectil arma de fuego de Dolores María N de 17 años y su pareja Uliezer N, de 21,

Así como el cadáver con impactos de bala de Estrella Vázquez, mujer transgénero, de 26 años, que desapareció el jueves 26 de marzo.

En Ometepec, a medianoche del 31 de marzo, fueron asesinados dos hombres, entre ellos un taxista, en ataque armado contra trabajadores y usuarios al sitio de taxis Bello Nido. Horas antes la mandataria Evelyn Salgado había inaugurado la feria del municipio y se había reunido con transportistas cuya petición principal fue la seguridad.

En la víspera el gobierno estatal anunció un operativo de seguridad especial para atender la violencia en la Costa Chica.

Un doble crimen que conmocionó a la Costa Chica se cometió el miércoles 1 de abril en Juchitán. Néstor N, de oficio electricista y originario de Marquelia, fue atacado y levantado por hombres armados cuando se dirigía a realizar un trabajo. Su cuerpo fue localizado en un camino de terracería de Juchitán.

Su hijo que lo acompañaba, Caleb de 12 años, fue encontrado sin vida y con lesiones de bala al tercer día en el panteón de la localidad de El Aguacate, en Juchitán.

Otros homicidios se cometieron en Cuajinicuilapa, en la carretera Ometepec-Milpillas, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo, Atoyac y Chilpancingo.

Acapulco

En Acapulco, del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril se cometieron siete asesinatos, entre las víctimas hay dos mujeres, una de ellas fue atada de pies y manos para privarla de la vida a golpes.

El último caso fue reportado las primeras horas de este domingo cuando dos hombres y una mujer fueron dejados dentro de una camioneta tipo Urvan de la ruta Aeropuerto – Vacacional, en la comunidad La Sabana.

Accidentes y ahogados

En tanto, ocho bañistas murieron ahogados y otras 10 personas fallecieron en accidentes automovilísticos, además 37 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con un informe de la SGIRPCGRO y reportes oficiales.

Protección Civil estatal reportó del 26 de marzo al 4 de abril, siete turistas muertos por sumersión.

Cinco en playas de Acapulco, una en una playa de Zihuatanejo y una más en el río de la localidad Tamacuas, del municipio de La Unión, en la Costa Grande.

Un bañista más falleció ahogado en el balneario El Borbollón, de la comunidad San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco.

En 24 accidentes viales contabilizados por la dependencia, 7 personas murieron y 37 más resultaron lesionadas.

Seis de las víctimas mortales son originarios de la ciudad de Toluca, del Estado de México, quienes se accidentaron la mañana del viernes en el viaducto Diamante de Acapulco luego de que una llanta de la camioneta Chevrolet tipo Tornado en la que viajaban se ponchara y el conductor perdiera el control de la unidad. Siete integrantes más de la familia resultaron con severas lesiones.

Un perrito que acompañaba a los vacacionistas también falleció por los golpes recibidos tras salir proyectado de la batea de la camioneta.

El viernes 3 de abril, Viridiana N, de 44 años y originaria de Chilpancingo, murió tras caer desde una altura de ocho metros desde las gradas de la Arena GNP, en el concierto de Edén Muñoz.

Otras tres muertes ocurrieron el domingo 29 de marzo, en accidentes viales en Iguala, Buenavista de Cuéllar y Coyuca de Catalán.