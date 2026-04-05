Hernán Bermúdez Requena podría alcanzar hasta 60 años de cárcel por desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena al llegar al aeropuerto de Toluca el pasado 18 de septiembre. Foto: Cuartoscuro / SSPC

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, por el que podría recibir una pena de hasta 60 años de prisión.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad si se confirma que la víctima es mujer.

Un juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la institución mediante un boletín de prensa.

El ex funcionario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, desde donde compareció por videoconferencia en la audiencia celebrada este sábado.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el delito se castiga con penas de 40 a 60 años de prisión. La Fiscalía precisó que la sanción “puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino”, lo que sugiere que la persona desaparecida podría ser una mujer, aunque no se ha revelado su identidad.

#BoletínFGE: Vinculado a proceso Hernán “N” por el delito de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/iJN4CmsMaa — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) April 5, 2026

Además, si se acredita la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para ocupar cargos o comisiones públicas hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad.

La FGET recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Bermúdez Requena se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria firme.

La dependencia indicó que continuará con las investigaciones “hasta el total esclarecimiento de los hechos”.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco de 2019 a 2024, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, a quien se le atribuye ser el protector del ex jefe policíaco que aparece en investigaciones oficiales como líder del cártel de La Barredora.