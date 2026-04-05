Policías de Tijuana abaten dentro de su casa a presunto agresor de una mujer y un menor de edad

Policías municipales en la colonia donde fue abatido el sujeto. Foto: Especial

ENSENADA, BC (apro).- La policía municipal de Tijuana, Baja California, abatió a un sujeto dentro de un domicilio, quien se negó a dejar un arma blanca e intentó atacar a un agente, además de que ya había agredido en diversas ocasiones a una mujer y a un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la Colonia Obrera, en dicha ciudad fronteriza, durante la tarde-noche del sábado 4 de abril.

Conforme a los datos oficiales, los uniformados atendieron un reporte de una persona agresiva en el sector indicado.

Al arribar, localizaron a una mujer lesionada, quien acusó a un hombre de mostrarse agresivo dentro de un domicilio y que, presuntamente, estaba bajo los efectos de alguna sustancia, además de que estaba en compañía de un menor de edad.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) refirieron que los policías intentaron establecer “un diálogo conciliatorio” con el sujeto en cuestión.

“Sin embargo, este optó por continuar con su conducta violenta, lesionando al menor con un arma blanca, provocándole heridas lacerantes”, señalaron.

También que le pidieron en “múltiples comandos verbales” que arrojara los dos objetos punzocortantes que portaba, mismos que no fueron especificados, pero el hombre mantuvo su actitud hostil.

“Debido al riesgo inminente que representaba para sus familiares y ante el intento de causar daño a uno de los oficiales, al cual se le abalanzó en actitud agresiva, además de intentar quitarle el arma, es que fue necesario neutralizar al agresor”, justificó la policía municipal en su posicionamiento.

Tras lo anterior, hicieron del conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para que realice las diligencias correspondientes y garantizar el debido proceso legal.