Activan Alerta Amber por adolescente originario de Torreón que desapareció cuando iba a Mazatlán

CULIACÁN, Sin. (apro). - La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber por la desaparición del adolescente de 17 años Mateo Enrique Mendoza Orozco, originario de Torreón, Coahuila.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el adolescente partió el día 30 de marzo de su domicilio hacia Mazatlán y hasta el momento no se tienen más datos de su paradero.

En Mazatlán existen antecedentes de turistas desaparecidos en su zona dorada, casos más recientes los de cuatro jóvenes de la Ciudad de México ocurrido a principios de febrero. Este hecho se reportó en Cerritos, cuando Óscar, Omar Alexis, Javier y Gregorio viajaban acompañados de Monserrat y una menor de 9 años identificada como Dana. Horas más tarde las dos mujeres fueron liberadas en la zona rural de Mazatlán, pero los cuatro jóvenes siguen desaparecidos.

Otro caso es el de Carlos Emilio, originario de Durango, desaparecido de un restaurante propiedad del entonces secretario de Economía de Sinaloa, registrado en octubre del año pasado, y a la fecha se desconoce su paradero.