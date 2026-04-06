Asesinan a cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización del Consejo Nacional Indígena (CNI), fueron masacrados la mañana de este lunes en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Con esta matanza suman 67 asesinatos en contra de militantes de la organización en los últimos ocho años, a partir del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Reportes oficiales indican que minutos después de las 7 de la mañana de este lunes hombres con armas de alto calibre irrumpieron en una obra de construcción en la localidad de Xicotlán para asesinar a cuatro obreros y activistas.

En un comunicado de prensa el Cipog-EZ informó:

“La comunidad de Xicotlán donde fueron asesinados, así como la de Tula de donde eran originarios, son parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)”.

Ambas comunidades, indica la organización, han sido asediadas por un grupo narco-paramilitar que opera en la zona y que ya ha sido denunciado.

“Pero sabemos que han sido protegidos por los gobiernos estatales, municipales y federales. Nuestros cuatro compañeros habían llegado por la mañana a realizar su trabajo de albañilería cuando de pronto hombres armados en una camioneta de color blanco, blindada, abrieron fuego en contra de ellos, arrebatándoles la vida”, denunció.

La organización aseguró que las víctimas se dedicaban a la construcción y formaban parte del sistema de justicia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), al CIPOG-EZ y al Congreso Nacional Indígena.

Se trata de Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán, Oscar Villalba Rosario e Isaías Morales Lucas, coordinador regional de la CRAC-PF.

El CIPOG-EZ dijo que el crimen no es casual ya que en el año 2022 fue asesinado Guillermo Hilario Morales, promotor del CIPOG-EZ y tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario, asesinados este lunes 6 de abril de 2026.

Indicó que a 15 minutos de distancia hay un cuartel de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“El Ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha”, señaló en su comunicado.

La misma organización indígena anunció el pasado 22 de enero una alianza con la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) para combatir al crimen organizado en la región Montaña y Costa Chica donde existen pueblos desplazados por la violencia.

El 30 de enero pasado, integrantes de ambas organizaciones intentaron ingresar a pueblos de Tecoanapa y Juan R. Escudero para reinstalar a familias desplazadas por la violencia desde el 2023.

Esa acción derivó que el 2 de febrero pasado comisarios, transportistas y pobladores de comunidades de ambos municipios y de la localidad de Xaltianguis, encabezados por el abogado Daniel Rosas Martínez, bloquearan la autopista para exigir el repliegue de las organizaciones.

Rosas Martínez fue detenido por fuerzas federales el 17 de marzo acusado de la privación de la libertad personal agravada en contra de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército ocurrida el 22 de agosto de 2025 en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero.

No obstante, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, filtró un documento donde el dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Placido Galindo informó a la gobernadora el deslinde de su organización de la UPOEG.

La masacre de hoy se da tras la ejecución de siete personas, entre ellos un menor de edad, cuyos cuerpos mutilados fueron dejados en una carretera de Olinalá, en la región de la Montaña.