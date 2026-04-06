Asesinan a secretario del ayuntamiento de Ocampo en Michoacán; había sido secuestrado. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Michoacán?

MORELIA, Mich. (apro)..- Pedro Valencia Cerecero, secretario del ayuntamiento de Ocampo, fue localizado sin vida la noche del domingo en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo, su cuerpo presentaba huellas de tortura. El funcionario municipal había desaparecido el primero de abril; la última vez que se le vio fue al salir rumbo a una fiesta al municipio de Maravatío.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado se abrió una carpeta de investigación por secuestro agravado y homicidio, y han sido detenidas tres personas por su probable relación con los hechos.

Pedro Valencia fue localizado con el rostro cubierto con una bolsa de plástico, y presentaba impactos de arma de fuego. Al lugar acudió el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

El municipio de Ocampo es gobernador por Morena y PT quienes en las elecciones de 2024 participaron en coalición, su alcaldesa Leticia Arriaga Domínguez ya había ocupado el cargo en 2020, cuando fue designada por el Congreso del Estado tras la muerte del alcalde Roberto Arriaga Colín a causa del Covil-19.

El de Pedro Valencia es el segundo caso de un secretario municipal de Ocampo asesinado. En 2022, Omar Daniel Colín, fue ultimado a balazos junto con su padre mientras viajaban en una camioneta en la comunidad de Ziráhuato Los Bernal, municipio de Zitácuaro.