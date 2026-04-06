Detienen en Jalisco a Sergio Oceransky, director de la fundación Yansa, pese a suspensión legal

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky, fue detenido este lunes por la mañana en el Juzgado de Control 11 en Tonalá, Jalisco, al acudir a una audiencia por una acusación del delito de extorsión.

La denuncia por dicho ilícito derivó previamente en una orden de aprehensión, la cual había sido suspendida por el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán.

En un comunicado de prensa, la fundación Yansa advirtió que, aunque el Juzgado de Control de Tonalá emitió la orden de arresto en contra de Oceransky, éste consiguió la suspensión en Yucatán bajo la condición de proporcionar una dirección para recibir notificaciones legales.

Sergio fue notificado el viernes 3 de abril de que debía presentarse este lunes 6 de abril a las 9:00 horas ante el referido juzgado en Jalisco. El defensor del medioambiente aseguró que no tuvo acceso a la carpeta de investigación ni conoce a la persona que le acusa, según lo relatado por Alejandra Poot, integrante de la fundación Yansa.

“Fue detenido de forma arbitraria sin importar que exista una orden de suspensión. En este momento nos encontramos indignados porque, pese a que se informó de dicha suspensión, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha detenido a nuestro director. Es una situación difícil que vulnera todos sus derechos y garantías; vamos a interponer todos los recursos legales necesarios”, comentó Poot.

Oceransky denunció con anterioridad una campaña difamatoria en redes sociales y medios de comunicación que, señaló, fue pagada por empresarios inmobiliarios. Esto debido a que él, junto con comunidades indígenas mayas como Dzitnup, Ixil, Kinchil y Molas, lucha contra el despojo de tierras y en defensa del medioambiente.

Asimismo, acusó al desarrollo Ciudad Maderas, que se construye en los puertos de Chuburná y Chelem, de ser el orquestador principal de las agresiones virtuales en su contra. Cabe destacar que sus denuncias lograron previamente la suspensión de dicha obra inmobiliaria.

“Exigimos a las autoridades del estado de Jalisco verdad con justicia y de manera transparente”, sentenció Alejandra Poot en representación de la organización civil.

Sobre el tema, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la detención de Sergio Oceransky y explicó que esta se ejecutó al considerar que el señalado no se presentó a comparecencias previas, por lo que se le calificó como sustraído de la justicia. El defensor fue enviado al Complejo Penitenciario de Puente Grande en Jalisco en espera de que se resuelva su situación jurídica.