Detienen a mujer en Chiapas por matar a su esposo; colectivos señalan que fue en defensa propia. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Petrona, una mujer tseltal de 32 años, fue detenida tras una riña conyugal ocurrida al interior de su domicilio en el municipio de Tenejapa, en la región Altos de Chiapas. Los hechos se registraron alrededor?de la 1:00 de la madrugada?del pasado sábado y dejaron como saldo la muerte de su esposo, Alonso, de 37 años.

La Fiscalía General del Estado informó que instruyó a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena a realizar una investigación con perspectiva de género, luego de que se confirmara que Petrona presenta lesiones en distintas partes del cuerpo.

En contraste, colectivas feministas denunciaron que el caso corresponde a un intento de feminicidio y exigieron que se reconozca el derecho de la mujer a la legítima defensa.

“Petrona ‘N’ no debería estar tras las rejas, sino recibiendo atención médica y protección”, señalaron organizaciones civiles en Chiapas, tras la detención de la mujer, quien —afirman— sobrevivió a un ataque de su esposo en la comunidad de Yashanal.

De acuerdo con pronunciamientos de la Colectiva 50+1 Chiapas y la Colectiva Cereza, la mujer presenta lesiones visibles que evidencian una agresión previa, lo que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, indicaron que Petrona se encuentra embarazada y es madre de cinco hijos menores de edad, quienes quedaron en el desamparo tras su detención. Añadieron que, según testimonios de la comunidad, existía un continuum de violencia por parte de su pareja, situación que era de conocimiento público y que ocurrió en un contexto de doble Alerta de Violencia de Género activa en la región.

Las organizaciones feministas demandaron que el caso sea analizado mediante un peritaje de contexto, al considerar que Petrona actuó en defensa de su vida ante un ataque feminicida.

“Es un derecho defender la propia vida; la alternativa para Petrona era ser asesinada”, señaló la Colectiva Cereza.

Por su parte, la Colectiva 50+1 informó que solicitó a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena que la investigación se realice con un enfoque intercultural, garantizando intérpretes en lengua tseltal y el respeto a su cosmovisión.

Un elemento relevante en el caso es que, según reportes, los familiares del fallecido no han solicitado que Petrona permanezca privada de su libertad, priorizando que pueda regresar al cuidado de sus hijos.

Las colectivas expresaron su expectativa de que la Fiscalía General del Estado determine no ejercer acción penal al cumplirse las 48 horas de detención. De lo contrario, advirtieron que asumirán su defensa legal para evitar que se criminalice a una mujer por haber sobrevivido.