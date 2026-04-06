Gobierno de Puebla retira placas de héroes por errores ortográficos e históricos

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Puebla se vio obligado a retirar placas que había colocado en bustos de héroes de la Independencia y la Revolución que recién inauguró en el Paseo Bravo de esta ciudad, luego de que medios de comunicación locales evidenciaron que incurrió en faltas ortográficas, de sintaxis y de referencias históricas.

El portal de noticias Periódico Central exhibió que en cinco de 17 placas que se pusieron para identificar las figuras de héroes como Álvaro Obregón, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, José María Morelos y de Josefa Ortiz de Domínguez, se cometieron faltas ortográficas pues no se puso acento a palabras como “política”, “líder” y “apóstol”.

Además, se colocó de manera errónea la tilde en apellidos como Téllez, pues en la placa de la Corregidora, al citar su nombre completo escribieron Telléz; mismo error se plasmó en el nombre completo del cura Morelos, pues la placa decía Peréz.

Otra pifia se pudo observar en la leyenda que acompañaba al busto del insurgente Hermenegildo Galeana pues textualmente decía: “Estratega de Morelos. Brillante Militar del Sur. Caído en Batalla. Su pérdida fue profundamente por Morelos”.

En el caso de la placa que acompañaba al busto de la revolucionaria Carmen Serdán se cuestionó que se le describiera como “activista” y se le mencionara como “combatiente desde el primer día” sin mayor precisión.

Intervención en el Paseo Bravo

La colocación de 17 bustos de héroes de la Revolución y la Independencia forma parte de una intervención en el Paseo Bravo, parque urbano ubicado en el Centro Histórico de Puebla, la cual lleva a cabo el gobierno de Alejandro Armenta Mier con un costo de 40 millones de pesos.

Cabe señalar que, en noviembre de 2025, el Ayuntamiento de esta capital cedió en comodato por 30 años ese espacio arbolado al gobierno estatal ante el interés de la administración de Armenta Mier de remodelarlo, aunque desde 2010 ese lugar ha sido intervenido en tres ocasiones y ya se le había invertido casi 60 millones de pesos.

Las placas que se pusieron en las figuras de los héroes además fueron criticadas en redes sociales por dar relevancia a los dos logotipos del gobierno de Armenta Mier: “Por Amor a Puebla” y “Pensar en Grande”.

Luego de que estos errores generaron múltiples críticas y que usuarios de internet incluso crearan memes, la tarde de este lunes, trabajadores del gobierno estatal retiraron las placas de los 17 bustos, sin que hasta ahora se ofrezca una explicación sobre la dependencia y funcionarios responsable de su elaboración.