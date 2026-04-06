Hallan a guardia de seguridad muerto dentro de deportivo de Universidad La Salle Cuernavaca

MORELOS (apro).- El domingo 5 de abril, un guardia de seguridad fue encontrado muerto en la caseta del Centro Deportivo Amanalco de la Universidad La Salle Cuernavaca, mientras que su compañero permanece desaparecido. La universidad suspendió actividades en el lugar y exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos.

El hallazgo se produjo cuando los compañeros del vigilante ingresaron a la caseta al no obtener respuesta. La víctima presentaba huellas de violencia, estaba atada de manos y tenía múltiples golpes. Las instalaciones, ubicadas en la Avenida Paseo del Conquistador, en la colonia Lomas de Cuernavaca, al norte de la capital de Morelos, permanecen cerradas mientras peritos realizan las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, consultado por esta periodista, indicó que una de las líneas de investigación apunta a un posible intento de robo; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas otras hipótesis para esclarecer los hechos.

Autoridades universitarias confirmaron que desde el primer momento se pusieron en contacto con los cuerpos de seguridad y la Fiscalía General del Estado para facilitar las investigaciones. La zona permanece bajo resguardo de los servicios periciales, y las actividades en las instalaciones fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

En un comunicado dirigido a la comunidad, la universidad expresó: “Nos solidarizamos profundamente con los afectados en este lamentable evento y seguiremos brindando el apoyo necesario a las autoridades y a la empresa de seguridad en todo momento”.

La institución también reafirmó que “la seguridad y la integridad de quienes forman parte de nuestra comunidad es la máxima prioridad” y llamó a estudiantes, padres de familia y colaboradores a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales, evitando la difusión de información no confirmada.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado se ha limitado a emitir un comunicado oficial, únicamente para desmentir rumores que han circulado sobre el caso, como el presunto hallazgo del segundo guardia en una barranca cercana al centro deportivo.

Integrantes de la Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos (FUPAMOR) advirtieron que la inseguridad en la entidad es crítica y exigieron la intervención del gobierno federal.

Jorge Arizmendi García, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca e integrante y fundador de la FUPAMOR, afirmó que la violencia ya afecta a la comunidad universitaria y a la población en general. “La situación es delicada; cada vez es más complicado vivir así”, señaló.

La organización, que agrupa a más de 40 instituciones, urgió acciones eficaces para garantizar seguridad en el estado. Cabe recordar que, días antes, el propio Arizmendi fue asaltado a mano armada por dos sujetos en motocicleta, quienes lo encañonaron y le robaron su reloj.