Marchan en Veracruz para exigir atención integral al derrame de hidrocarburo

Marchan en Veracruz y en Pajapan para exigir atención integral al derrame de hidrocarburo. Foto: Cortesía

XALAPA, Ver. (apro).- Cientos de ciudadanos marcharon este domingo en el puerto de Veracruz y en Pajapan para exigir atención integral al derrame de hidrocarburo que afecta costas del Golfo de México.

En Pajapan, donde se reportaron las primeras manchas en marzo, pescadores y habitantes participaron en la “Marcha por el mar y la laguna”, en la que más de 100 personas demandaron la remediación de daños y apoyo a comunidades afectadas.

De acuerdo con la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, la afectación se extiende por más de 930 kilómetros de litoral, con múltiples puntos aún sin atención.

“Estamos en plena Semana Santa. Nuestra laguna sigue contaminada. El día de ayer siguió arribando chapopote en playas y arrecifes, con fauna afectada como tortugas muertas y peces con residuos de hidrocarburo”, señalaron comunidades indígenas en un pronunciamiento.

Los manifestantes dieron un plazo de ocho días a autoridades federales y estatales para responder a sus exigencias, entre ellas indemnización, atención a la salud y acciones de remediación ambiental.

“No hay ingresos para pescadores, laguneros, comerciantes y prestadores turísticos; además, nos preocupa nuestra salud por la exposición al chapopote, cuyos efectos a futuro desconocemos”, indicaron.

Los pobladores señalaron que llevan más de un mes sin ingresos, con impactos directos a distintas actividades económicas, sin que exista una compensación generalizada.

Sobre el origen del derrame, indicaron que, con base en análisis ciudadanos, podría tratarse de una fuga en un ducto de Pemex en aguas de Campeche, lo que contrasta con versiones oficiales que apuntan a emanaciones naturales.

“Exigimos indemnización a todas las personas afectadas, atención a la salud, restauración de los ecosistemas y castigo a los responsables; de no haber respuesta en ocho días, tomaremos otras medidas”, advirtieron.

También cuestionaron el anuncio de apoyo económico realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al exigir claridad sobre fechas de entrega y criterios de beneficiarios.

Movilización en el puerto de Veracruz

En el puerto de Veracruz, cientos de personas marcharon desde la Plaza de la Soberanía, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, hasta la Macroplaza del Malecón.

Al frente del contingente, los participantes portaron lonas con mensajes como “El mar se defiende” y “No más ecocidios por sus ambiciones”, mientras jaraneros acompañaron la movilización con versos alusivos al derrame.

Los manifestantes acusaron que autoridades de Veracruz y Tabasco han minimizado el impacto ambiental y ocultado afectaciones en playas y el mar. Señalaron que podría existir responsabilidad administrativa e incluso penal, por lo que activistas ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República.