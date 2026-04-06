Marino rescata a dos adolescentes de ahogarse en playa de San Felipe, Baja California (Video)

Marino rescata a dos adolescentes de ahogarse en playa de San Felipe, Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Con equipo táctico, uniforme y botas, un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) se introdujo al mar para salvar a dos mujeres adolescentes de morir ahogadas en la playa del municipio de San Felipe, Baja California.

Los hechos fueron registrados en distintos videos ciudadanos que circularon en redes sociales durante este sábado 4 de abril, además de que las autoridades del I Ayuntamiento confirmaron la acción mediante un comunicado oficial.

Indicaron que la emergencia ocurrió a las 12:30 horas en el área del malecón del municipio citado, que para este fin de semana de vacaciones con motivo de la Semana Santa se calcularon más de 70 mil visitantes.

De acuerdo a los datos, las rescatadas son Emily Hernández, de 13 años y procedente de Yuma, Arizona, y Michel Manza, de 17 años, de quien no fue proporcionada más información.

“Gracias a la pronta y valiente intervención del elemento Kevin Francisco Pérez Organista, perteneciente al Batallón 202 de la Secretaría de Marina, se logró poner a salvo a ambas jóvenes, evitando un desenlace lamentable”, expresaron.

El gobierno municipal agregó que, en el lugar, también se contó con la colaboración de elementos de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Bomberos, y personal de la Semar, para labores auxiliares.

A su vez, reconocieron la participación de civiles que estaban en el lugar y apoyaron de manera inmediata a la emergencia; del estado de las jóvenes, aseguraron que están fuera de peligro.

Conforme al video, replicado por distintos portales, tras darse cuenta de la alerta se observa al elemento Kevin Francisco adentrarse al mar, con casco y demás equipo, salvo armamento, hasta llegar a la zona de oleaje.

Posteriormente, regresa cargando a una de las jóvenes, al tiempo que recibe auxilio de ciudadanos. Ya que la situación está controlada, el Marino procede de descansar arrodillándose en la arena, visiblemente exhausto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Personal de <a href="https://twitter.com/SEMAR_mx?ref_src=twsrc%5Etfw">@SEMAR_mx</a> rescató a una persona en playa "El Malecón", en San Felipe, Baja California. <a href="https://t.co/AxQTzqKHFY">pic.twitter.com/AxQTzqKHFY</a></p>— VM Ornelas (@vicmanolete) <a href="https://twitter.com/vicmanolete/status/2040884771287441643?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>