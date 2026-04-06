Organización sindical amenaza con movilizaciones si Pemex no ordena suspender descuentos salarial

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) advirtió que iniciará protestas y movilizaciones si Pemex no acata el fallo judicial que ordena suspender descuentos salariales y devolver recursos retenidos a una trabajadora, a quien la organización respaldó en un litigio relacionado con el anexo 16.

En un comunicado, la sección sindical con sede en Tabasco informó que la trabajadora Patricia Santos García, adscrita al área Frontera-Centla, obtuvo una resolución favorable tras un proceso legal apoyado por la dirigencia encabezada por José de Jesús Zamudio Aguilera.

La organización explicó que el conflicto se originó por retenciones aplicadas a la trabajadora bajo disposiciones del llamado anexo 16, un acuerdo que —según la sección 44— ha sido utilizado para modificar condiciones vinculadas al régimen de jubilación y justificar descuentos periódicos al salario de los petroleros, afectando su ingreso y su futuro retiro.

La sentencia garantiza, dijo el colectivo petrolero, beneficios inmediatos para la afectada, entre ellos el derecho a un retiro digno que se encontraba comprometido; la suspensión definitiva de las retenciones aplicadas a su salario bajo conceptos derivados de acuerdos previos, y la devolución de los recursos descontados de sus percepciones durante varios años.

La organización sindical sostuvo que el fallo representa un precedente en la defensa de los derechos laborales y de jubilación frente al citado anexo, al que calificó como un “pacto oprobioso” y un “acuerdo leonino” que, afirmó, ha afectado sistemáticamente la economía de los trabajadores petroleros.

Asimismo, señaló que este tipo de victorias legales debilita el modelo de las Afores, al rescatar a los trabajadores de esquemas de capitalización individual que considera perjudiciales para su futuro.

La dirigencia sindical sostuvo que el trabajador petrolero “no es mercancía ni moneda de cambio de nadie”, y reiteró su advertencia de que, si Pemex intenta desconocer o desacatar la resolución, la sección 44 iniciará una jornada de protestas y movilizaciones “en legítima defensa” de sus agremiados.

El sindicato reafirmó en Tabasco su postura de combate contra acuerdos que, denunció, priorizan intereses personales por encima del bienestar del trabajador de “sangre 44”.