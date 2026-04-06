Rescatan a dos menores de edad amarrados presuntamente por su padre en Tijuana

ENSENADA, BC (apro).- Una niña y un niño de cuatro años de edad que fueron amarrados de pies y manos presuntamente por su padre en el interior de un domicilio de Tijuana, fueron rescatados por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) del Estado de Baja California.

La dependencia dio a conocer el caso este lunes 6 de abril, en contra de Antonio “N”, de 22 años de edad y originario del estado de Guerrero, quien está acusado de maltrato infantil.

De acuerdo con los datos oficiales, la situación fue detectada en la colonia La Gloria, en dicha ciudad fronteriza, tras una denuncia ciudadana de que estaban en riesgo dos menores de edad.

“(Los agentes) de inmediato llegaron al lugar y observaron a los menores, ambos de 4 años, donde uno de ellos lloraba y estaba atado de los pies, mientras que la menor fue amarrada de las manos”, según la versión oficial.

Tras liberar a la hermana y el hermano, Antonio fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La FESC refirió que, posteriormente, los oficiales entrevistaron a una mujer que arribó al lugar y se identificó como la madre.

Según el testimonial difundido, al parecer “no era la primera vez” que dicha persona presuntamente maltrataba a los menores de edad.