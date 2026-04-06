Semana Santa registró 297 homicidios dolosos en el país

CULIACÁN, Sin. (apro).- Los días santos dejaron en todo el país 297 víctimas de homicidio doloso, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estos delitos reportados entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se acumularon un 30 por ciento en solo cuatro estados: Guanajuato, Baja California, Sinaloa y el Estado de México.

La cifra advierte un incremento en la media diaria que se ha venido dando en el país, subiendo de 48.8 casos cada 24 horas a más de 74, aunque sí hubo registro de una disminución con respecto a la Semana Santa de 2025 en que se reportaron 315 homicidios dolosos entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.

En ambos años Guanajuato tuvo la mayor incidencia en ambos años. En este 2026 acumuló 27 víctimas por este delito en el periodo reportado.

En Sinaloa además hubo cuatro policías municipales asesinados, crímenes que no quedan registrados en esta estadística y que a nivel local quedan clasificados como “agresión a la autoridad”.

Respecto a este estado, tuvo una tasa de incidencia muy superior a la media nacional debido a que los 16 casos que reportó ocurren en tres días, ya que el domingo último no hubo víctimas de homicidio doloso según el SESNSP.