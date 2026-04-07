Aplazan fallo en caso de Xóchitl Ramírez; sentencia se conocerá en 24 horas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La audiencia en la que se esperaba dictar el fallo sobre la situación jurídica de Xóchitl Ramírez, activista indígena acusada de un secuestro que asegura no cometió, concluyó sin resolución, luego de que el tribunal decidiera aprovechar el plazo legal de hasta 24 horas para emitir sentencia.

Xóchitl llegó acompañada de amigos, familiares y personas defensoras de derechos humanos, quienes permanecieron en la sala mientras se desarrollaba la diligencia.

La audiencia correspondió a los alegatos de clausura, en los que participaron la Fiscalía de Morelos, la asesoría jurídica de la víctima y la defensa.

Verónica Garzón, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explicó que, aunque la ley permite demorar la resolución hasta 24 horas, previamente se les había informado que el fallo se daría ese mismo día.

Xóchitl Ramírez, mujer indígena mixteca nacida en Oaxaca, activista comunitaria en Guerrero y defensora de derechos humanos, fue detenida el 3 de mayo de 2023 en Cuernavaca y permaneció privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Tras reconocer el grave deterioro de su salud, ya que padece epilepsia, y el impacto negativo de su encarcelamiento en su hijo con discapacidad, en julio de 2025 el tribunal modificó su medida cautelar a prisión domiciliaria.

Durante ese mismo proceso, el tribunal admitió pruebas que inicialmente habían sido excluidas. Xóchitl enfrenta un proceso que se ha dilatado por más de dos años por un delito que asegura no cometió.

El tribunal justificó el aplazamiento de la sentencia por la carga de trabajo y la necesidad de atender otras audiencias en municipios como Xochitepec y Temixco. La resolución se dará este miércoles a las 13:00 horas.

Al concluir la audiencia, Xóchitl presentó una crisis epiléptica, atribuida por la defensa al nivel de estrés generado por la expectativa del fallo y su aplazamiento.

Sobre los alegatos de la Fiscalía de Morelos, Garzón sostuvo que carecieron de sustento.

“No tienen nada (…) señalaron que se había vencido la presunción de inocencia y que no había duda razonable, lo cual no es cierto”, afirmó.

Indicó que el elemento central de la acusación —el señalamiento de la víctima— no se sostuvo en juicio.

“La víctima volteó, vio directamente a Xóchitl y dijo: ‘no, no está aquí, no está en esta sala de audiencias’”, relató.

Añadió que, pese a ello, la Fiscalía insistió en que existía un reconocimiento, además de plantear supuestos vínculos y uso de objetos sin respaldo probatorio.

“Puras suposiciones (…) no hay una rafia asegurada, no hay análisis genéticos, no hay nada que la vincule”, dijo.

Garzón subrayó que, aunque la defensa no estaba obligada a probar la inocencia, presentó elementos que ubican a Xóchitl en lugares distintos a los señalados por la Fiscalía.

“El principio de presunción de inocencia opera a su favor (…) y no hay elementos en su contra”, sostuvo.

La defensa pidió al tribunal emitir un fallo absolutorio. “No le queda de otra más que absolver”, concluyó.