Campesinos denuncian represión y detenciones del gobierno de Tlaxcala (Videos)

TLAXCALA, Tlax. (apro).- Campesinos que participaban en el bloqueo de la autopista Arco Norte denunciaron que alrededor de las 6 de mañana de este martes fueron desalojados a la fuerza por granaderos del gobierno estatal, que usaron gas lacrimógeno, agua a presión y que realizaron privaciones ilegales de la libertad.

En rueda de prensa, los agricultores Emilio Taboada y José Emilio Taboada, hijo y padre, originarios de Nanacamilpa, aseguraron que fueron retenidos durante más de hora y media por elementos de la policía estatal, quienes les habrían dado el mensaje de que esta represión era por “parte de la gobernadora” Lorena Cuéllar Cisneros.

Emilio Taboada refirió que la manifestación en la que participaban desde la mañana del lunes, convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), se realizó de manera pacífica y en reclamo del derecho de los campesinos a una vida digna, de apoyos y de precios justos para sus cosechas.

Agregó que con el bloqueo carretero que se instaló en la autopista Arco Norte, a la altura de la localidad Francisco I. Madreo, en Nanacamilpa, se reclamaba también seguridad y apoyo del gobierno para las viudas y huérfanos de choferes que han sido asesinados o desaparecidos en asaltos en carreteras.

José Emilio Taboada, por su parte, denunció que los policías estatales le quitaron y revisaron los celulares que llevaba consigo, por lo que dijo temer que se haga mal uso de esos aparatos y de la información que contienen.

“Queda claro que en Tlaxcala es mayor delito ser agricultor que ser delincuente, los delincuentes van, roban, extorsionan, matan mujeres, matan gente y nunca agarran uno, no los atacan, y contra el que produce, genera vida, genera alimentos: represión. Eso no se vale”, expresó el campesino.

Aunque el gobierno de Tlaxcala rechazó en un comunicado que hubiera detenciones en el operativo, Emilio Taboada dijo que después del desalojo él y su padre fueron subidos primero a un autobús y luego a una patrulla, donde esposados y sometidos, fueron llevados a Tlaxcala para ser amedrentados por los policías.

“Responsabilizó a la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, de cualquier situación en contra mía, en contra de mi padre, y de cualquiera de quienes integramos el movimiento, así mismo a la Federación, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nos manifestamos porque el campo está en crisis, pero vemos que el estado de derecho se ha vulnerado, que no se respetó nuestro derecho de libre expresión y se nos ha reprimido por alzar la voz”, expresó.

Manifestó que, aunque sólo estuvieron retenidos por alrededor de hora y media, temió por su vida y la de su padre, pues en “este país, las desapariciones están a la orden del día. “Por supuesto que temí y sigo temiendo por mi vida y por la vida de todos mis compañeros”, recalcó.

Participantes de la protesta señalaron que, aunque ya había un acuerdo de que se replegarían para participar en una mesa de diálogo este 15 de abril con el gobierno estatal y federal, alrededor de las 5 de la mañana llegaron los granaderos con equipos antimotines con el objetivo de reprimirlos.

En la rueda de prensa señalaron que la policía se llevó un carro y causó daños a tractores y a otros vehículos que eran usados en el bloqueo.

Gobierno de Tlaxcala dice que “se vio obligado a actuar”

El gobierno de Lorena Cuéllar emitió un comunicado en el que asegura que “se vio obligado a actuar” ante la postura de los manifestantes, que se negaron a retirar el bloqueo sin atender el llamado “reiterado” al diálogo. Asimismo, rechaza que se haya detenido a participantes de esta protesta.

“En estricto cumplimiento de la ley y con el objetivo de restablecer el orden, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo Paso Libre.

“La respuesta de los manifestantes fue de una agresividad manifiesta, utilizando cohetes, tubos, maquinaria agrícola y amenazas directas de siniestros con diésel, poniendo en riesgo la integridad de los elementos de seguridad y de la población civil circundante. En contraste, la intervención estatal se realizó bajo protocolos de contención y de proporcionalidad de la fuerza, empleando agentes disuasivos no letales y gases lacrimógenos para dispersar la obstrucción”, afirma el gobierno.