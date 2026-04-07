Cancelan en la UNACH conferencia de vicepresidente de El Salvador tras críticas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) determinó la cancelación definitiva de la conferencia magistral que el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, tenía previsto impartir el próximo 8 de abril. La decisión se tomó tras una intensa movilización de organizaciones civiles y redes de solidaridad que calificaron la invitación como un “agravio a las víctimas”.

Aunque la oficina de prensa de la universidad se limitó a confirmar que el evento fue suspendido sin ofrecer mayores detalles técnicos, la resolución ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos hacia la administración del rector Oswaldo Chacón Rojas por abrir espacios académicos a figuras señaladas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Comité de Solidaridad con El Salvador en México enviaron misivas urgentes a la rectoría denunciando que la visita de Ulloa formaba parte de una gira internacional para “blanquear” la imagen del gobierno de Nayib Bukele.

En una carta firmada por Ingryd Escobar Campos, directora del SJH y exiliada en México, se enfatizó la incongruencia de que Ulloa disertara sobre “Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos” cuando él mismo representa a un aparato de represión.

“Invitar a un personaje como este a hablar de derechos humanos que él mismo está violando es un verdadero agravio e invisibilizarían a las víctimas y una contribución lamentable a normalizar la impunidad”, señala el documento enviado a la UNACH.

Graves señalamientos de abusos y persecución

Los colectivos recordaron que, bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, El Salvador presenta cifras alarmantes que han sido expuestas ante la ONU y la CIDH, como detenciones masivas; más de 89,000 personas detenidas arbitrariamente y sin debido proceso. Muertes en prisión: más de 500 fallecimientos documentados bajo custodia estatal, incluyendo a cuatro bebés que convivían con sus madres encarceladas.

Crímenes de Lesa Humanidad: el reciente informe del Grupo Internacional de Expertos (GIEPES) señala pruebas de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, subrayan los colectivos de derechos humanos. Ataque a la Academia, los organismos han denunciado el asedio constante a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la persecución de docentes, periodistas y estudiantes.

El Comité de Solidaridad con El Salvador en México, subrayó que Félix Ulloa carece de autoridad moral para hablar de democracia tras haber participado en una reelección presidencial considerada inconstitucional por diversos organismos internacionales. Argumentaron que permitir su ponencia en un recinto universitario “deshonra y desacredita” a la UNACH como institución comprometida con el pensamiento crítico.

Ante la posibilidad de protestas presenciales y el costo político de legitimar lo que las organizaciones llamaron un “modelo autoritario y lacayo”, la universidad optó por la cancelación del evento.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido un pronunciamiento sobre si ofrecerán un espacio a las voces críticas y víctimas del régimen salvadoreño para equilibrar el análisis académico que inicialmente se pretendía realizar.

Otras organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y Fuerza Estudiantil Salvadoreña, se unieron a la protesta contra la visita del vicepresidente.