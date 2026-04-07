Critican a gobierno por ignorar labor de ciudadanos en rescate de adolescentes en San Felipe, BC

Momento del rescate de las adolescentes en el que se observa que fue el ciudadano Edgar Leal quien realizó el rescate. . Foto: Redes sociales

ENSENADA, B.C., (apro) .- Luego de generar críticas porque el gobierno únicamente visibilizó las acciones del marino Kevin Francisco Pérez Organista, el I Ayuntamiento de San Felipe, Baja California, reconoció formalmente la participación de dos ciudadanos en el rescate de las adolescentes que estuvieron en peligro de morir ahogadas el pasado fin de semana.

La administración del presidente municipal morenista José Luis Dagnino López difundió este lunes 6 de abril un comunicado sobre el operativo “San Felipe Seguro Semana Santa 2026”, en el que agregó la participación de dos personas, además del elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el texto, el pasado sábado 4 de abril se registró “un incidente de mayor gravedad” en las playas del malecón del municipio citado, en referencia a las jóvenes de 13 y 17 años, quienes estuvieron a punto de ahogarse.

“Afortunadamente, no se registraron consecuencias lamentables gracias a la oportuna intervención del elemento de la Secretaría de Marina, Kevin Francisco Pérez Organista, así como de los ciudadanos Edgar Leal y Saúl Gómez, quienes actuaron con valentía, solidaridad y un alto sentido de servicio para auxiliar a las jóvenes. El Gobierno Municipal reconoce y agradece profundamente su destaca labor”, agregaron.

Tras difundirse la labor del marino, mediante un comunicado del gobierno municipal, comenzaron a circular en redes sociales análisis de los videos públicos para señalar que Edgar Leal ya estaba en la parte del oleaje y “le pasó” una de las jóvenes al uniformado.

Posteriormente, algunos portales locales, como “Tacos El Pelón”, compartieron una entrevista con el también creador de contenido, quien aseguró que él estaba en la parte de arena y salió corriendo antes que el integrante de la Semar.

“Yo salí corriendo y atrás de mí venía el marino, el de la Marina, un soldado, a ayudarle, pero yo me le adelanté. La alcancé a agarrar, si no, se me va la muchacha”, dijo, además de referir que él también estuvo a punto de ahogarse debido que estaban en un lugar hondo, además de las labores propias de sostener a la joven.

Como parte de su mensaje, agregó que el marino sacó a otra persona, pero le ayudó en el caso de la joven, junto con otro señor.

En el caso de Saúl Gómez, no fue dada a conocer más información al respecto.

Distinguen a marino por labor en rescate de las dos jóvenes

El I Ayuntamiento de San Felipe divulgó este lunes 6 de abril que en las instalaciones del Sector Naval se llevó a cabo un acto de reconocimiento al elemento de la Secretaría de Marina, perteneciente al Batallón 202, Kevin Francisco Pérez Organista.

El gobierno municipal compartió imágenes de la ceremonia privada para el público, en la que al parecer se contó con la presencia de familiares.

Ceremonia de reconocimiento al marino Kevin Francisco. Foto: Ayuntamiento de San Felipe.

Al lugar acudieron el alcalde José Luis Dagnino López; el contralmirante Cuerpo General de Estado Mayor, Gabriel Guzmán Comparán, comandante del Sector Naval San Felipe; el general brigadier de Estado Mayor, Luis Enrique Salcido Guzmán, comandante de la Guarnición Militar de San Felipe; y el capitán de Fragata de Infantería de Marina Paracaidista, Omar Armando Valdés Neria, director de Seguridad Pública Municipal del H. I Ayuntamiento de San Felipe.

“Este reconocimiento destaca el valor, la pronta respuesta y el compromiso de quienes velan por la seguridad de la ciudadanía y visitantes”, según el mensaje de las autoridades.