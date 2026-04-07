Dos mujeres se enfrentan a golpes durante velorio tras descubrir relación con el difunto (VIDEO)

Lo que comenzó como un servicio funerario terminó en una riña entre dos mujeres. Conoce los detalles del incidente registrado en Puebla.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Dos mujeres se enfrentaron a golpes durante el velorio de un hombre en el municipio de Atlixco, Puebla, luego de descubrir que ambas mantenían una relación sentimental con el fallecido.

El incidente ocurrió mientras familiares y conocidos se reunían para despedir al hombre, cuya identidad no fue difundida por las autoridades. Testigos señalaron que la confrontación comenzó cuando las mujeres coincidieron en el lugar y se percataron de la relación que cada una había tenido con el difunto.

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Videos del momento circularon en redes sociales y muestran a las mujeres intercambiando golpes en medio de los asistentes. Algunas personas intentaron separarlas mientras se desarrollaba la riña. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir reportes sobre disturbios durante el servicio funerario.

Los agentes intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden dentro del inmueble donde se realizaba el velorio.

Autoridades intervienen tras reportes de disturbios en el funeral

La policía municipal de Atlixco se trasladó al lugar luego de que asistentes solicitaron apoyo ante la confrontación entre las mujeres.

Según los reportes, los oficiales lograron separar a las participantes en la pelea y evitar que el conflicto escalara a una situación de mayor riesgo para los presentes. Las autoridades locales indicaron que el servicio funerario continuó después de la intervención policial.

Esto sucede cuando la esposa y la amante se encuentran en el velorio. pic.twitter.com/kKrfUTYust — Vero Islas (@LOVREGA) April 6, 2026

Videos del enfrentamiento se difunden en redes sociales

El enfrentamiento fue captado por asistentes y posteriormente difundido en plataformas digitales, donde generó múltiples reacciones.

En las imágenes se observa a las mujeres discutiendo antes de iniciar la agresión física. También se aprecia la intervención de otras personas que intentaron separarlas y controlar la situación.