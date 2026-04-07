Ecologistas reclaman por consulta a modo sobre cablebús en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- En respuesta a la supuesta encuesta que llevó a cabo el Centro de Investigaciones sobre Opinión Pública (CISO) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que reportó que el 64% de los habitantes están a favor de la construcción del cablebús, integrantes de organizaciones ecologistas lanzaron una campaña para manifestar su rechazo a esa obra.

“A mí no me consultó el CISO ¿y a ti?”, reclaman usuarios en un video que se divulgó por redes sociales en el que además advierten que “no son bots” en clara alusión a la afirmación que hizo el gobernador Alejandro Armenta sobre que había granjas de bots de Argentina, Costa Rica y países asiáticos para atacar su proyecto de transporte, las cuales eran pagados por Tv Azteca.

La encuesta del CISO generó polémica desde que el 30 de marzo se le dio amplia difusión de manera simultánea en medios de comunicación aliados del gobierno estatal.

El estudio sostuvo que el rechazo al cablebús, que ha motivado ya cinco marchas ciudadanas en su contra, es más un asunto de percepción generado en redes sociales y por “líneas editoriales contrarias a la 4T”, pero que la obra realmente sí cuenta con un respaldo social en las calles.

Al reconocer que el “sentimiento” en redes sociales contra el cablebús es predominantemente adverso, con un 68 por ciento de menciones negativas frente a solo un 22 por ciento de positivas, el análisis realizado por el CISO justificó que una parte de los mensajes críticos se origina en comunidades politizadas, altamente reproducidas que amplifican sus narrativas con volumen de publicación “fuera del polígono de influencia del proyecto e incluso desde otros países”.

Así, el estudio consideró que el proyecto del cablebús enfrenta, más que un rechazo social genuino, una disputa de narrativa en el terreno digital.

No obstante, estos resultados han sido criticados por académicos y activistas, pues este centro no acompañó el reporte de su estudio con una ficha técnica en la que se detallara el tamaño de la muestra, el margen de error, ni el diseño metodológico.

Por ejemplo, la académica Ana Lluvia García Vilchis, integrante de la Colectiva por el Bienestar Social, consideró que esta encuesta no busca informar, “sino generar una percepción de respaldo social a un proyecto que sigue sin contar con información pública suficiente ni con estudios transparentes”.

Mientras que grupos ecologistas grabaron mensajes en los que critican la postura de la BUAP al ponerse “al servicio del gobierno estatal”.

Además de que en diversas grabaciones manifiestan su rechazo a la construcción de este sistema de transporte que, aseguran, se tiene contemplado con un trayecto orientado más al turismo que ha resolver un problema de movilidad.

Hasta ahora, la poca información que ha dado a conocer el gobierno de Alejandro Armenta sobre este proyecto considera estaciones en las principales áreas verdes de la ciudad como el Cerro de Amalucan, el parque Ecológico y el Paseo Juárez.

Aunque el gobierno primero reportó que se afectarían casi mil árboles, ahora asegura que serán menos de 100, sin embargo, organizaciones como “Arboles Patrimoniales de Puebla” advierten que la amenaza de este proyecto es sobre las áreas verdes que actualmente tienen un beneficio social y ecosistémico.