Ejidatarios de Calakmul bloquean carretera ante presuntos abusos y extorsiones de Guardia Nacional

CALAKMUL, Cam. (apro).- Ejidatarios de las comunidades mayas de Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, Campeche, bloquearon la carretera Escárcega-Chetumal para denunciar los abusos de la Guardia Nacional (GN).

Revelaron que los agentes les exigen dinero, miel o parte de sus cosechas, además de incautarles escopetas para revenderlas, a pesar de contar con el registro legal.

Asimismo, denunciaron que, bajo la excusa de realizar cateos preventivos, los elementos realizan tocamientos indebidos a las mujeres.

Las comunidades que se sumaron a la protesta fueron Xbonil, Santa Lucía, Constitución, Pablo García y Concepción. El bloqueo de la vía federal inició a las 9 de la noche del lunes y finalizó este martes; no obstante, los manifestantes advirtieron que esta es una solución temporal.

Aseguraron que, si los elementos que los amenazan no son trasladados a otros estados, tomarán de nueva cuenta la carretera.

“En ese puente se paran dos patrullas de la Guardia Nacional; para cuidar estaba bien, pero resulta que uno de los mandos catea a los campesinos, sean hombres o mujeres. Si llevan arma porque van a la parcela, los extorsionan para que les den carne, miel, dinero o el producto de la cosecha que llevan a casa. A las muchachas las tocan con la excusa de revisarlas”, declaró en entrevista para Proceso uno de los ejidatarios.

El detonante de la movilización ocurrió la noche del lunes, cuando un joven campesino fue golpeado por un elemento de la Guardia Nacional que, además, le confiscó su rifle. Cansado de los atropellos, el joven relató lo sucedido a sus compañeros del ejido de Xbonil, quienes decidieron protestar tras reconocer que la mayoría había sido víctima de extorsiones similares.

Las comunidades que participaron en el bloqueo tienen sus parcelas en una zona conocida como Chac Che y utilizan un paso construido como parte de la infraestructura del Tramo 7 del Tren Maya. Trascendió que los efectivos de la GN señalados por los abusos contra los campesinos son precisamente los encargados de custodiar las vías de dicho megaproyecto.

“Son groseros, se dirigen al campesino maya con mentadas de madre y es por eso que se decidió cerrar la carretera, para que el comandante a cargo sea notificado. A la protesta llegó la GN de Carreteras y ellos nos dijeron que los que hacen eso son los que cuidan la vía del Tren Maya, porque están de paso hacia las parcelas”, relató el ejidatario.

A la par, señalaron que algunos campesinos que intentaron recuperar sus armas presentando la documentación requerida descubrieron que estas ya no se encontraban bajo el resguardo de la corporación. Debido a esto, sospechan que los elementos las revenden de manera ilegal.

Uno de los incidentes relacionados con la presunta venta de armas y el allanamiento de morada por parte de la Guardia Nacional fue grabado por los afectados. En el video se observa a varios elementos ingresar a un domicilio, argumentando que el ejidatario cometió un delito en flagrancia al portar su rifle en la motocicleta mientras volvía de su parcela.

“Aun así que usted se meta a su domicilio, yo me puedo meter a su domicilio (...) le voy a decir por qué: lo estoy agarrando en flagrancia, nada más por eso”, respondió un integrante de la Guardia Nacional a la familia que intentaba defender su propiedad.

Finalmente, aunque la carretera fue liberada, los habitantes de la región anticiparon que cerrarán la vía las veces que sea necesario si no se detienen los abusos de autoridad y el hostigamiento por parte de las fuerzas federales.