Exdelegado de Gobernación de Tabasco renuncia a Morena por “vicios” internos y división

Captura del video de la renuncia a Morena de Alí de la Torre. Foto: Captura de video

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Jesús Alí de la Torre, excandidato del PRI a la gubernatura de Tabasco y exdelegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, renunció este martes a su militancia en Morena, al acusar “vicios”, división y manipulación interna en el partido.

A través de un video y una carta dirigida al dirigente estatal morenista, Jesús Selván García, Alí de la Torre informó que presentó su renuncia formal y reprochó que las bases hayan sido utilizadas “como escalera”, además de cuestionar la falta de democracia interna.

El político, identificado con el grupo del senador Adán Augusto López Hernández, dejó hace unas semanas el cargo de delegado de Gobernación en Tabasco, renuncia que formalizó el pasado 10 de marzo.

La salida del expriista ocurrió mientras enfrenta un proceso penal en el Estado de México por el presunto delito de secuestro con fines de extorsión, denunciado por el empresario Abelardo de la Torre Suire.

De acuerdo con la acusación, el empresario señaló que en 2023 fue detenido de manera ilegal por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), supuestamente por instrucciones de Alí de la Torre.

Según la denuncia, durante esa detención habría sido amenazado, despojado de sus pertenencias y obligado a firmar documentos para ceder una propiedad en Polanco, Ciudad de México, así como reconocer un adeudo millonario a favor del político tabasqueño.

El afectado también ha sostenido que se intentó fabricarle un delito de homicidio ocurrido en Reynosa, Tamaulipas, como mecanismo de presión.

Alí de la Torre compareció en 2024 ante la Fiscalía mexiquense en calidad de indiciado. Hasta ahora no existe una resolución pública definitiva del caso ni información sobre órdenes de aprehensión en su contra.

En su mensaje de renuncia a Morena, el exdelegado de Gobernación no hizo referencia directa a las denuncias penales, y únicamente dijo que concluyó esta etapa “con honestidad, ética y resultados”.

Jesús Alí fue alcalde de Centro —municipio donde se ubica Villahermosa— y candidato del PRI al gobierno estatal. Tras perder la elección se incorporó a Morena, donde ocupó cargos de enlace y desde enero de 2025 fue designado representante de la Secretaría de Gobernación en Tabasco, por invitación del gobernador Javier May Rodríguez.

Fuentes políticas locales señalaron que, tras su renuncia a Morena, Alí de la Torre podría buscar incorporarse a otro partido o perfilar una candidatura rumbo a 2027, posiblemente por la alcaldía de Centro.