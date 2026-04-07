Fiscalía pide 140 años de prisión para Carlota por el homicidio de presuntos invasores (Video)

Carlota "N" y sus hijos Eduardo y Mariana al momento de la agresión armada. Foto: Tomada de video

CHALCO, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó condenar a 140 años de prisión (70 años por cada víctima) a Carlota "N" por el homicidio a balazos de dos personas que presuntamente invadieron la vivienda de su hija en el municipio de Chalco.

Además, la Fiscalía pidió condenar a 210 años de prisión a los hijos de la mujer, Eduardo y Mariana, también imputados por el doble homicidio y por el homicidio en grado de tentativa en contra de un menor de edad.

La defensa de Carlota "N", quien desde hace unos días se encuentra sujeta a arraigo domiciliario, rechazó el juicio abreviado que implica la declaratoria de culpabilidad y disminución de la pena, y solicitó que se reconozca la actuación de ella y sus hijos en legítima defensa.

Arturo Santana, hijo de Carlota, explicó que la defensa de su madre y hermanos se mantendrá en el juicio formal porque cuenta con las pruebas suficientes para alegar y demostrar la actuación de los tres en legítima defensa.

Precisó que la audiencia programada para este martes se difirió y reprogramó para el día 20 de abril, debido a que no se presentó la representación legal de una de las víctimas de homicidio.

La Fiscalía mexiquense también adelantó que presentará 12 testimonios y seis estudios periciales, videos y fotografías de los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025 en busca de demostrar la culpabilidad de los imputados.