Localizan con vida a un segundo minero en Rosario, Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro). - Fue rescatado con vida un segundo minero después de permanecer más de 300 horas sepultado luego de un deslave que provocó el colapso de la mina Santa Fe, en Rosario, al sur de Sinaloa.

El trabajador rescatado lleva por nombre Francisco Zapata Nájera y es originario de Papasquiano, Durango. Fue a las 13:50 horas en que fue ubicado a poco más de 300 metros de profundidad después de 13 días de labores de rescate.

La mina se encuentra ubicada en la comunidad rural de Chele, en Rosario, al sur de Sinaloa. El colapso ocurre luego de un deslave provocado por una presa reventada, filtrándose a la mina y sepultado a 25 trabajadores, de los cuales 21 de ellos lograron salir por sus propios medios.

Después de ese incidente ocurrido el 25 de marzo último, un equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Ejército comenzaron labores junto a otros cuerpos de rescate.

Al corte no se ha informado sobre el estado de salud del trabajador, luego de que fuera trasladado a un hospital para su atención médica, solo se reportó que se encuentra con vida.