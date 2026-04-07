Presentan nuevo proyecto para la subasta de AHMSA y Minosa

MONCLOVA, Coah. (apro).- Víctor Manuel Aguilera, síndico designado para la venta de Altos Hornos de México y su subsidiaria Minerales del Norte, AHMSA y Minosa, respectivamente, presentó una nueva propuesta de subasta en la que los acreedores tendrán preferencia. El proceso partirá de una base equivalente al 85 por ciento de los mil 326 millones de dólares en que se estima el valor de la empresa.

Luego de que en febrero se declaró desierta la subasta a raíz de que varios de los acreedores reclamaban activos que la acerera monclovense les dejó en garantía por más de 20 mil millones de pesos, se estableció que Banco Afirme y la empresa de sector agroindustria Cargill, al igual que otros acreedores, podrían participar sin ser sometidos a un proceso de preselección.

La propuesta se publicó en el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles y su titular, Ruth Huerta, deberá establecer si procede o no la subasta con dichas características. Se pretende que la venta sea como una sola unidad productiva, pese a que AHMSA y Minosa realizaron sus procesos de quiebra de forma independiente.

El proyecto presentado por el síndico tendrá un plazo de 10 días para ser revisado y hacer observaciones por parte de los acreedores y demás interesados. Una vez que esto concluya se establecerá en el juzgado si es procedente.

Al tener preferencia como postores los acreedores, se espera que la propuesta sea aceptada para que en un plazo de 70 días se concrete la subasta.

Quien resulte ganador deberá presentar un proyecto de inversión que permita reactivar la actividad acerera y también definirá sin hay recontratación de obreros.

La venta de la acerera y su subsidiaria estaba prevista para finales del mes de febrero, pero tanto la institución bancaria como la empresa del sector agroindustrial consideraron que no era procedente debido a que también se incluían bienes que la empresa siderúrgica dejó en garantía y no podían ser vendidos.

Otros de los acreedores son Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero. Todos ellos tendrán el pase automático para participar, por lo que se estima que al tener mejores condiciones sí se pueda concretar la venta.

Durante una gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el resultado de la venta sería principalmente dirigido al pago de los más de ocho mil trabajadores que dejaron de percibir los ingresos desde hace más de dos años.