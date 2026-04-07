Qué pasó en el IMSS de Tecámac: investigan responsabilidad del conductor que arrolló a una familia

El caso del IMSS de Tecámac sigue bajo investigación. Videos y peritajes forman parte de las pruebas para determinar responsabilidades.. Foto: X @EdoMexInf

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades y familiares identificaron a las personas que murieron tras el atropellamiento ocurrido la madrugada del 6 de abril de 2026 afuera del Hospital General de Zona No. 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Las víctimas pertenecían a una misma familia que permanecía en el exterior del hospital mientras esperaba información médica sobre un familiar internado. El grupo se encontraba en la banqueta del acceso principal del hospital cuando un vehículo invadió el área donde aguardaban noticias del paciente.

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El atropellamiento dejó cuatro personas muertas y varias personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en unidades hospitalarias cercanas.

El hecho ocurrió en el poblado de San Pedro Pozohuacán, sobre la carretera México-Pachuca, una zona donde familiares de pacientes permanecen de forma habitual mientras esperan reportes médicos.

Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras recibir reportes del impacto y realizaron labores de atención médica, acordonamiento y traslado de lesionados.

Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias del atropellamiento y establecer responsabilidades legales.

Caso IMSS Tecámac: autoridades investigan ruta y responsabilidad del conductor

Las autoridades integraron registros de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir la trayectoria del vehículo antes del atropellamiento.

Los reportes indican que el conductor circulaba por la carretera México-Pachuca antes de llegar al hospital, donde perdió el control del vehículo y se dirigió hacia la zona peatonal.

Las grabaciones de videovigilancia forman parte de los elementos de prueba que permiten establecer la secuencia de hechos y determinar la responsabilidad del conductor.

El conductor resultó lesionado durante el incidente y fue trasladado al mismo hospital, donde permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar la identidad del responsable, su edad y su situación jurídica.

Las autoridades también analizan pruebas periciales, testimonios y registros de videovigilancia para establecer si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad al momento del impacto.

Intentó hacerse pasar por menor de edad tras el accidente

Reportes difundidos en las primeras horas posteriores al atropellamiento indicaron que el conductor intentó hacerse pasar por menor de edad mientras recibía atención médica.

La información sobre su edad generó diferencias en los reportes iniciales del caso, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para confirmar su identidad y determinar el procedimiento legal aplicable.

El caso podría ser turnado a una autoridad judicial especializada en adolescentes si se confirma que el conductor es menor de edad. Mientras tanto, el presunto responsable permanece bajo vigilancia policial y bajo atención médica.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y definir las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.