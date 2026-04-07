Regresa a labores Elizabeth Montoya, la diputada de MC herida en atentado en Culiacán. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- La diputada por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, regresó este día a sus labores en el Congreso de Sinaloa después de sufrir un atentado a tiros junto al dirigente del partido y también legislador local, Sergio Torres Félix.

Montoya Ojeda estuvo acompañada en rueda de prensa por el nuevo dirigente de MC en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro, nombrado en sustitución de Sergio Torres quien sigue convaleciente por las heridas sufridas durante un ataque armado el 28 de enero último.

Durante su comparecencia ante medios locales, la diputada local afirmó que podría buscar la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán por su partido.

“Yo amo Culiacán, como la mayoría de ustedes saben mi papá fundó el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, me encantaría ser la primera presidenta municipal de nuestro municipio, de esta bonita ciudad. Eso para mí sería un gran logro, un gran reto, no lo descarto, pero esperaríamos el tiempo adecuado”, dijo.

Por su parte, Sergio Esquer Peiro, nuevo dirigente de MC en el estado, quien durante su intervención no descartó convertirse en candidato a la gubernatura.

Respecto a la salud de Torres Félix, este sigue convaleciendo del ataque armado y no se ha dado a conocer cuándo se reintegra al Congreso de Sinaloa.